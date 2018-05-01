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Yermük Kampı Anlaşması Kapsamında Tahliyeler Başladı!

Suriye'deki Esed rejiminin ablukada tuttuğu Yermük Kampı'nda varılan anlaşma kapsamında İdlib’deki Fua ile Kefreya bölgelerinden ilk tahliye konvoyu bölgeden ayrıldı. Yermük Kampı'ndan çıkan tahliye konvoyu da İdlib’e vardı.

Yermük Kampı Anlaşması Kapsamında Tahliyeler Başladı!

Suriye'deki Esed rejiminin ablukada tuttuğu Yermük Kampı'nda varılan anlaşma kapsamında İdlib’deki Fua ile Kefreya bölgelerinden ilk tahliye konvoyu bölgeden ayrıldı. Yermük Kampı'ndan çıkan tahliye konvoyu da İdlib’e vardı.

01 Mayıs 2018 Salı 12:19
Yermük Kampı Anlaşması Kapsamında Tahliyeler Başladı!

 Suriye'deki Esed rejiminin ablukada tuttuğu Yermük Kampı'nda varılan anlaşma kapsamında İdlib’deki Fua ile Kefreya bölgelerinden ilk tahliye konvoyu bölgeden ayrıldı. Yermük Kampı'ndan çıkan tahliye konvoyu da İdlib’e vardı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde Beşşar Esed rejiminin ablukada tuttuğu Yermük Kampı'nın kuzeyinde hakim olan rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam, rejim ile anlaşmaya vardı.

Yermük Kampı'nda kısmi tahliye anlaşması yapıldı
Bölgedeki AA muhabirinin bildirdiğine göre, 59 kişilik tahliye konvoyu muhaliflerin kontrolünde İdlib’in kuzeyinde bulunan Fua ile Kefreya bölgelerinden ayrıldı. Diğer yandan Esed rejimi ile yabancı milislerinin ablukada tuttuğu Yermük kampından 4 otobüslük konvoy İdlib’e vardı.

Yermük Kampı'ndan çıkan konvoydan 16’sı çocuk, 17’si kadın toplam 150 kişinin Halep’in güneyindeki Eys geçiş noktasından İdlib’e giriş yaptığı bildirildi.

Muhalif gruplar ile rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam’ın kontrolündeki İdlib ilinin kuzeyinde Şii nüfusun ağırlıklı olduğu Fua ile Kefreya bölgelerinde yaklaşık 8 bin kişi yaşıyor.

Yermük Kampı
Şam'ın 8 kilometre güneyinde yoğun olarak Filistinli mültecilerin yaşadığı Yermük Kampı, 16 kilometrekare alana yayılmış bir yerleşim.

Bölgenin batı kısmındaki 8 kilometrekarelik bölüm terör örgütü DEAŞ’ın, doğu kesimindeki 7 kilometrekarelik bölümü ise Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolünde.

Yermük Kampı’nın kuzeyinde Esed rejimi ile DEAŞ arasında kalan 1 kilometrekarelik alanı ise rejim karşıtı silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam kontrol ediyor.

 


Son Güncelleme: 01.05.2018 15:30
Anahtar Kelimeler:
SuriyeYermük KampıEsed
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