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Yerli Uçağın Üretileceği Yer

Bakan Yılmaz, Devrim'i örnek gösterdi; "Bir aksilik olmazsa..." dedi ve o ili açıkladı.

Yerli Uçağın Üretileceği Yer

Bakan Yılmaz, Devrim'i örnek gösterdi; "Bir aksilik olmazsa..." dedi ve o ili açıkladı.

07 Aralık 2011 Çarşamba 15:37
Yerli Uçağın Üretileceği Yer
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Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ilk yerli otomobil gibi ilk yerli uçağı da Eskişehir'de üreteceklerini belirti. Savunma bakanlığı olarak, savunma sanayinde, savunma sanayinin havacılık bölümünde Türkiye de iki yerin öne çıktığını ifade eden Bakan Yılmaz, bunlardan birinin Eskişehir, diğeri ise Kayseri olduğunu vurguladı. Ancak bu konuda Eskişehir çok önemli bir durumda olduğunun altını çizen Bakan Yılmaz, şöyle dedi: "Burada yine gururla söylüyorum, Alp Havacılık diye bir kurum var Eskişehir'de. Bir sivil kuruluş ama bu bir milli gücümüz. Milli gücün içinde kamu asker ayrımı yok. Türkiye'de kimin ne aklı, kimin ne birikimi varsa hepsi milli gücü oluşturur. Dolayısıyla ister kamu olsun, ister özel olsun hepi bir araya geliyor. Alp Havacılık diye kendisiyle gurur duyduğumuz bir kurumumuz var. Bunun alt yüklenicileri var. Biz geçen ay ABD de iken, Skorsy ile ilgili bazı parçaların dünyada tek üreticisi statüsü kazanmış durumda."

Türkiye savunma sanayi ve havacılıkta bir yere gelecekse, bu geleceği yerin temel taşının Eskişehir'de atmayı düşündüklerini anlatan Bakan Yılmaz, Eskişehir her zaman ilklerin yeri olduğunu işaret etti.
Bunun için de Eskişehir'de üretilen ilk yerli otomobil Devrim'i örnek gösteren Bakan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Devrim otomobili vardı, 1960'ta üretildi. Türkiye ilk otomobili yapan Eskişehir'dir. İlk otomobili Eskişehir'de yaptığımız gibi bir aksilik olmazsa ilk uçağımızı da ya Ankara veya Eskişehir'de yapacağız. Ama Eskişehir bilinmeli ki havacılıkta daha ileri bir konumda. Bunu da burada gerçekleştireceğiz diye düşünüyorum. Türkiye ve Eskişehir'in bugünü dünden çok daha iyi. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bir olursak, birlik olursak yarını da bugünden daha iyi olacak."

Son Güncelleme: 07.12.2011 15:37
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeÜRETİMYerli UçakYeri
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