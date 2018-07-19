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Yerinden çıkarılamadı… Lanet korkusu sardı!

Mısır'ın İskenderiye şehrinde bulunan gizemli lahit merak uyandırmaya devam ediyor. Sosyal medyada hızla yayılan komplo teorileri Hollywood filmlerini aratmıyor.

Yerinden çıkarılamadı… Lanet korkusu sardı!

Mısır'ın İskenderiye şehrinde bulunan gizemli lahit merak uyandırmaya devam ediyor. Sosyal medyada hızla yayılan komplo teorileri Hollywood filmlerini aratmıyor.

19 Temmuz 2018 Perşembe 23:51
Yerinden çıkarılamadı… Lanet korkusu sardı!

İskenderiye’de bir inşaat alanında keşfedilen lahit 2.7 metre uzunluğunda ve 1.5 metre genişliğinde. 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ve yanında bir de büst bulunan lahidin Makedonya Krali Büyük İskender’e ait olabileceği iddia ediliyor.

Söz konusu keşif, arkeoloji çevrelerinin yanı sıra sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor. Birbirinden farklı ihtimallerin konuşulduğu komplo teorileri, Hollywood filmlerinin senaryolarını aratmıyor.

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Lahit açıldığında ‘Mumya’ filmlerindekine benzer bir lanetin yayılacağına inananlar, Mısır’daki yetkilileri bu karardan vazgeçirmeye çağırıyor.

Şehirde bugüne dek bulunan en büyük lahitte, bir firavun ya da dönemin önemli zenginlerinden biri olabileceği de değerlendiriliyor.

Henüz yerinden çıkarılamayan lahit için nasıl açılacağı yönündeki çalışmalar sürdürülüyor.

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