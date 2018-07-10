Yerden toplayıp servete kondular

Hala dönem dönem 40 metreyi aşan lavlar püskürtmeye devam eden ve bölgede sebep olduğu infial süren Kilauea Yanardağı, çevresine Olivin adı verilen yeşil pırlantalar püskürtüyor.

Yerel halk lavlardan çıkan taşları toplayıp gelir kaynağı elde ediyor.

Magmaların ilk kristalleşen minerali olarak bilinen Olivin, bölge insanı için küçük bir teselli oldu diyebiliriz.

Sabah uyandıklarında çevrede bu tip parlak ve hoş görünen taşlarla karşılaşan Hawaii halkının bir çoğu, taşları hatıra olarak saklamaya karar verdi.

Her ne kadar taşlar oldukça hoş görünse ve bölge halkına küçük de olsa moral verse de, bu taşların pek bir maddi değeri bulunmuyor. Olivin'in farklı türleri değerli olsa da bölge halkının eline geçen bu minik ve hoş taşların değeri sadece bir anıdan ibaret olarak kalacak.