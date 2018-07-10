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Yerden toplayıp servete kondular

Hawaii'de yaşanan volkanik patlama felaketleri, ardından küçük hatıralıklar da bırakıyor. Bütün hiddetiyle bölge halkını korkutan patlamalara rağmen, doğa güzel yüzünü de göstermekten çekinmiyor.

Yerden toplayıp servete kondular

Hawaii'de yaşanan volkanik patlama felaketleri, ardından küçük hatıralıklar da bırakıyor. Bütün hiddetiyle bölge halkını korkutan patlamalara rağmen, doğa güzel yüzünü de göstermekten çekinmiyor.

10 Temmuz 2018 Salı 09:31
Yerden toplayıp servete kondular

Hala dönem dönem 40 metreyi aşan lavlar püskürtmeye devam eden ve bölgede sebep olduğu infial süren Kilauea Yanardağı, çevresine Olivin adı verilen yeşil pırlantalar püskürtüyor.

Yerden Toplayıp Servete Kondular

Yerel halk lavlardan çıkan taşları toplayıp gelir kaynağı elde ediyor.

Yerden Toplayıp Servete Kondular

Magmaların ilk kristalleşen minerali olarak bilinen Olivin, bölge insanı için küçük bir teselli oldu diyebiliriz.

Yerden Toplayıp Servete Kondular

Sabah uyandıklarında çevrede bu tip parlak ve hoş görünen taşlarla karşılaşan Hawaii halkının bir çoğu, taşları hatıra olarak saklamaya karar verdi.

Yerden Toplayıp Servete Kondular

Her ne kadar taşlar oldukça hoş görünse ve bölge halkına küçük de olsa moral verse de, bu taşların pek bir maddi değeri bulunmuyor. Olivin'in farklı türleri değerli olsa da bölge halkının eline geçen bu minik ve hoş taşların değeri sadece bir anıdan ibaret olarak kalacak.

Yerden Toplayıp Servete Kondular

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Son Güncelleme: 10.07.2018 09:37
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