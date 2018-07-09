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Yeni Zelanda’da Uçakta Telefonda Konuştuğu İçin Bakana Para Cezası

Wellington, 9 Temmuz 18 (.): Yeni Zelanda Ulaştırma Bakanı Phil Twyford\'a, uçakta telefon görüşmesi yaptığı için 340 dolar ceza verildi.

Yeni Zelanda’da Uçakta Telefonda Konuştuğu İçin Bakana Para Cezası

Wellington, 9 Temmuz 18 (.): Yeni Zelanda Ulaştırma Bakanı Phil Twyford\'a, uçakta telefon görüşmesi yaptığı için 340 dolar ceza verildi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 14:12
Yeni Zelanda’da Uçakta Telefonda Konuştuğu İçin Bakana Para Cezası
Wellington, 9 Temmuz 18 (.): Yeni Zelanda Ulaştırma Bakanı Phil Twyford\'a, uçakta telefon görüşmesi yaptığı için 340 dolar ceza verildi.

Sivil Havacılık Dairesinden yapılan açıklamada, Twyford\'a geçen mayısta uçağın kapısı kapandıktan sonra telefonla konuşarak kuralları çiğnediği için para cezası verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Twyford\'un telefon görüşmesini uçak kalkmadan sonlandırdığı için uçuşun güvenliğiyle ilgili herhangi bir risk yaratmadığı ifade edildi.

Twyford, yaptığı davranışın bir ulaştırma bakanına yakışmadığını dile getirerek özür diledi.

Mayıs ayında, uçağın kapısının kapanmasının ardından telefonunu kullandığı için istifasını isteyen Twyford\'un istifası kabul edilmemişti.

(AA/FEZ)
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