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24 Nisan 2017 Pazartesi 09:47

Yeni Zelanda'da Kabine Değişikliği

Yeni Zelanda Başbakanı Bill English, kabine değişikliğine giderek yeni dışişleri, savunma, eğitim ve sivil savunma bakanlarını açıkladı.

Yeni Zelanda'da Kabine Değişikliği
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SAVUNMA BAKANI GERRY BROWNLEE, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA GETİRİLDİ

Melbourne, 24 Nisan 17 (.): Yeni Zelanda Başbakanı Bill English, kabine değişikliğine giderek yeni dışişleri, savunma, eğitim ve sivil savunma bakanlarını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Başbakan English, Savunma Bakanı GerryBrownlee'yi Dışişleri Bakanlığına getirdi. Bunun yanında yeni Savunma Bakanı Mark Mitchell olurken, NikkiKaye Eğitim Bakanlığına, NathanGuy Sivil Savunma Bakanlığına atandı.

Ayrıca Başbakan English, Ulaştırma Bakanı SimonBridges'ı Parlamento Lideri, Nicky Wagner'i Büyük Christchurch Destekleme Bakanı yaptı. Tim Macindoe ve ScottSimpson'a ise kabine dışında bakanlık görevi verildi.

"Hükümetin dikkatli yönetimi sayesinde bakanların insan hayatları üzerinde fark yaratıklarını ve bunun devamı için her fırsatı değerlendirmeye devam edeceklerini" belirten English, "Bu geleceğe odaklanmış bir hükümettir." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı 61 yaşındaki Brownlee, 1996'da milletvekili olarak parlamentoya girdi. Asıl mesleği öğretmenlik olan Brownlee, Ulusal Parti Başkan Yardımcılığı, Enerji, Ulaştırma, Savunma, Büyük Christchurch Destekleme Bakanlıklarının yanı sıra 2008-2017 yıllarında parlamento liderliği yapmış tecrübeli bir isim olarak değerlendiriliyor.

Yeni bakanların, 2 Mayıs'ta yapılacak yemin töreninin ardından göreve başlaması bekleniyor.

(AA/TUĞ/ÖK)

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