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10 Mayıs 2017 Çarşamba 08:43

Yeni Zelanda'da 7,39 Kilogramlık Bebek Dünyaya Geldi

Yeni Zelanda'da dünyaya gelen 7,39 kilogram ağırlığındaki erkek bebeğin ülkenin yenidoğan en ağır bebeği olduğuna inanılıyor.

Yeni Zelanda'da 7,39 Kilogramlık Bebek Dünyaya Geldi
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Melbourne, 10 Mayıs 17 : Yeni Zelanda'da dünyaya gelen 7,39 kilogram ağırlığındaki erkek bebeğin ülkenin yenidoğan en ağır bebeği olduğuna inanılıyor.

Radio New Zealand’da yer alan habere göre, Wellington Hastanesi’nde ismi açıklanmayan Lower Hutt kentinden bir anne ülkenin en ağır bebeği olduğuna inanılan 7,39 kilogram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi.

Sezaryen ile üç saat süren operasyonun ardından doğan bebeğin normalin iki katı ağırlığında ve 57 santimetre boyunda olduğu belirtildi.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen aile, bebeğin sağlıklı ve mutlu olduğunu söyledi. İkinci oğlunu dünyaya getiren annenin ilk bebeğinin de 5,4 kilogram doğduğu açıklandı.

Çevresindekilerin, bebeklerini Yeni Zelandalı ünlü rugby oyuncusu Jonah Lomu’nun veliahtı olarak tanımladıklarını aktaran baba, "İnsanlar ona bir sonraki Jonah Lomu diyor fakat biz onun piyanist olacağını düşünüyoruz." dedi.

Yeni Zelanda medyasında yer alan haberlere göre ülkede şu ana kadar kayıtlara geçen yenidoğan bebeklerin en ağırı 2014 yılanda 6,85 kilogram ile Hamilton kentinde dünyaya gelmişti.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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