banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94103
ALTIN
206.683
DOLAR
5.2400
STERLİN
6.7237
EURO
5.9592
Hastaneden firar eden mahkum yakalandı
Son Dakika
GİRNE'DE YAKALANDI
Mahkum hastaneden firar etti
Son Dakika
MAHKUM HASTANEDEN FİRAR ETTİ
Kapkaççı yakayı ele verdi
KAPKAÇÇI YAKAYI ELE VERDİ
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
KAÇAKLAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
banner282

Yeni Zelanda’da 145 Pilot Balina Telef Oldu

Melbourne, 26 Kasım 18 : Yeni Zelanda’nın Stewart Adası sahilinde karaya vuran ve denize dönemeyen 145 pilot balinanın telef olduğu açıklandı. 

Yeni Zelanda’da 145 Pilot Balina Telef Oldu

Melbourne, 26 Kasım 18 : Yeni Zelanda’nın Stewart Adası sahilinde karaya vuran ve denize dönemeyen 145 pilot balinanın telef olduğu açıklandı. 

26 Kasım 2018 Pazartesi 08:16
Yeni Zelanda’da 145 Pilot Balina Telef Oldu
Melbourne, 26 Kasım 18 : Yeni Zelanda’nın Stewart Adası sahilinde karaya vuran ve denize dönemeyen 145 pilot balinanın telef olduğu açıklandı. 
Yeni Zelanda Koruma Dairesi (DOC) tarafından yapılan açıklamaya göre, 145 pilot balina henüz bilinmeyen bir nedenle ülkenin güneyinde yer alan Rakiura/Stewart Adası sahilinde karaya oturdu.
DOC Rakiura Operasyon Müdürü Ren Leppens, Mason Körfezi\'nin güney ucunda karaya vurduğu tespit edilen balinaları bulduklarında çoğunun ölmüş olduğunu, hayatta kalan ancak kurtarılmaları mümkün olmayan memelilere de ötanazi uygulandığını açıkladı. 
Ötanazi uygulamasının üzücü fakat bu tür durumlarda gerekli olduğunu aktaran Leppens, "Ne yazık ki kalan balinaları başarılı bir şekilde yeniden yüzdürme olasılığı son derece düşüktü." dedi.
BALİNALARIN NEDEN KARAYA VURDUĞU TAM OLARAK BİLİNMİYOR 
Yeni Zelanda kıyılarında geçmiş yıllarda da sıkılıkla yaşanan balinaların karaya vurmasının nedeni tam olarak bilinmiyor ancak bazı faktörler belirlenmiş durumda.
Bu faktörler arasında, memelilerin seyrüsefer hatası, denizlerdeki coğrafi özellikler, suların hızla yükselip düşmesi (gelgit), bir avcı tarafından kovalanmaları, balinaların avlarını sığ sulara kadar kovalaması, gruplarındaki hasta bir balinayı korumaya çalışmaları veya şiddetli hava koşulları yer alıyor. 
Dünyada balinaların karaya oturması vakalarının en yaygın görüldüğü ülkelerden biri olan Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki Altın Körfez sahilinde Şubat 2017’de karaya vuran 450 pilot balinanın yüzde 70’i, 2009 yılında Chatham Adaları yakınında 100\'den fazla pilot balina telef olmuştu.
(AA/GÖZ/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Somali'de Aşırılıkçılar Dini Lider Ve 17 Müridini Öldürdü
Somali'de Aşırılıkçılar Dini Lider Ve 17 Müridini Öldürdü
Rusya, Ukrayna Gemilerine Ateş Açıldığını Doğruladı
Rusya, Ukrayna Gemilerine Ateş Açıldığını Doğruladı
Mali'de Bin 500 İsyancı Silah Bıraktı
Mali'de Bin 500 İsyancı Silah Bıraktı
Nasa Mars Kaşifini İndirmeye Hazırlanıyor
Nasa Mars Kaşifini İndirmeye Hazırlanıyor
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Ölümleri Bitmiyor
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Ölümleri Bitmiyor
Kalifornia Tarihinin En Büyük Yangını Kontrol Altında
Kalifornia Tarihinin En Büyük Yangını Kontrol Altında
İran'daki Depremde Yaralı Sayısı 646'ya Yükseldi
İran'daki Depremde Yaralı Sayısı 646'ya Yükseldi
Abd Polisinden Sınırdaki Göçmenlere Gazlı Müdahale
Abd Polisinden Sınırdaki Göçmenlere Gazlı Müdahale
Ab'den Rusya'ya Kerç Boğazı Uyarısı
Ab'den Rusya'ya Kerç Boğazı Uyarısı
Mısır'da Tekne Battı: 5 Ölü, 20 Yaralı
Mısır'da Tekne Battı: 5 Ölü, 20 Yaralı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim