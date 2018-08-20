Yeni Zelandalı Bakan Doğum Yapmaya Bisikletle Gitti



Yeni Zelanda'nın Kadın Bakanı olan Julie Genter, doğum yapacağı hastaneye bisikletle gitti.

Yeşil Parti üyesi olan Genter, 42 haftalık olan ilk çocuğunu doğurmak için hastaneye partneriyle beraber bisiklete binerek gittiğini Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarda gösterdi.

Genter, Instagram'dan paylaştığı mesajında, "İşte bu, bana şans dileyin! Partnerim ve ben, destek ekibine arabada yeteri kadar yer olmadığı için bisikletle gittik, ama bu aynı zamanda benim modumu da çok yükseltti" dedi.

Elektrikli bisikletiyle aldığı yolun genel olarak yokuş aşağı olduğunu söyleyen Genter, "Doğumu kolaylaştırmak için son haftalarda daha çok bisiklete binseydim sanırım daha iyi olurdu" ifadesini de kullandı.





