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Yeni Zelanda Elektronik Cihazlarını Açmayana Ceza Verecek

Yeni Zelanda Elektronik Cihazlarını Açmayana Ceza Verecek

05 Ekim 2018 Cuma 09:57
Yeni Zelanda Elektronik Cihazlarını Açmayana Ceza Verecek

YENİ ZELANDA GÜMRÜKLERİNDEN GİRİŞLERDE ELEKTRONİK CİHAZLARINI AÇMAYI REDDEDENLER, 5 BİN DOLAR CEZA İLE KARŞI KARŞIYA KALACAK

Yeni Zelanda ülkeye giriş yapan ziyaretçilerden elektronik cihazlarını açmayı ve şifrelerini söylemeyi kabul etmeyenlere 5 bin Yeni Zelanda dolarına kadar para cezası verebilecek.

Yeni Zelanda Gümrük Dairesinden yapılan açıklamaya göre, bu hafta uygulamaya giren yasalar kapsamında, sınır görevlilerinin talep etmesi durumunda yolcuların yanlarında getirdikleri elektronik cihazları açma veya şifrelerini görevlilere verme zorunluluğu getirildi. 

Yeni kurallara itiraz eden ziyaretçilerin, 5 bin Yeni Zelanda dolarına (yaklaşık 20 bin TL) kadar para cezasının yanı sıra kovuşturmaya tabi tutulacakları açıklandı.

Gümrük ve Tüketim Vergisi Yasası kapsamında uygulanacak kurallar, görevlilere gerekli gördükleri hallerde arama yapılan cihazlardaki tüm verileri kopyalama yetkisi de veriyor.  

DÜNYADA İLK UYGULAMA

Yeni Zelanda Gümrük Dairesi Sözcüsü Terry Brown, Yeni Zelanda’nın söz konusu uygulamayı başlatan ilk ülke olduğunu ifade ederek, "İnsanların şifrelerini vermemesi durumunda ceza uygulanmasını yasallaştıran başka bir ülke olduğunu sanmıyorum." dedi.

Ülkeye gelenlerde şüpheli bir durum görülmesi üzerine cihazlarının aranacağını aktaran Brown, ayrıca görevlilerin arama izni vermeyi reddeden kişilerin cihazlarına bir süre el koyabileceğini söyledi.

KİŞİSEL MAHREMİYETLERİN İHLAL EDİLDİĞİ İTİRAZI

Yeni yasaya, cihazın sahibi ve iletişim kurduğu kişilerin mahremiyetlerini ihlal edeceği eleştirisini getiren Yeni Zelanda Sivil Özgürlükler Konseyi Başkanı Thomas Beagle, uygulamayı "kişisel mahremiyetinin ağır bir istilası" olarak değerlendirdi. 

Beagle, akıllı telefonlardaki e-postalar, mektuplar, tıbbi kayıtlar, kişisel ve çok özel fotoğraflar gibi hassas bilgilerin tutulduğunu, gümrük görevlilerinin bunları görmesinin anlamsız olduğunu ifade etti.

Yeni Zelanda’da da dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi gerekli görüldüğünde gümrük memurlarına yasal olarak bagaj ve dijital cihazlarda arama yapma izni veriliyor. Ancak bugüne kadar arama için yolculardan cihazlarının şifresini vermesi istenmiyordu.

Son Güncelleme: 05.10.2018 13:00
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