Yeni Zelanda'da Yangın: 3 Ölü, 3 Yaralı

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yeni Zelanda radyosunun haberine göre, sabah Auckland'ın güneyinde iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayda, 5 yaşında bir erkek çocuğu ile 66 ve 69 yaşlarında iki kadın öldü. Aynı aileden 3 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 5 yaşındaki kız çocuğu ile 69 yaşındaki erkeğin durumunun iyi olduğu ancak 47 yaşındaki erkeğin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.