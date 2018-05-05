Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102599
ALTIN
178.817
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7243
EURO
5.0509
5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Aldağ 1 kilodan mahkum edildi
ALDAĞ 1 KİLODAN MAHKUM EDİLDİ
Çalınan malzeme miktarı 20 Bin TL’yi buldu
ÇALINAN MALZEME MİKTARI 20 BİN...
banner256
Flaş Haber
5 kişi tutuklandı
Kapat

Yeni Zelanda'da evsizlerin sayısı 41 bini buldu

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, resmi verilere göre sayısı 41 bini bulan evsizlerin bu kışı dışarıda geçirmemeleri için barınma ihtiyaçlarının karşılanacağı sözünü verdi.

Yeni Zelanda'da evsizlerin sayısı 41 bini buldu

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, resmi verilere göre sayısı 41 bini bulan evsizlerin bu kışı dışarıda geçirmemeleri için barınma ihtiyaçlarının karşılanacağı sözünü verdi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 07:15
Yeni Zelanda'da evsizlerin sayısı 41 bini buldu

HÜKÜMET SORUNU ÇÖZMEK İÇİN 100 MİLYON DOLAR AYIRDI

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, resmi verilere göre sayısı 41 bini bulan evsizlerin bu kışı dışarıda geçirmemeleri için barınma ihtiyaçlarının karşılanacağı sözünü verdi.

Radyo Yeni Zelanda'da yer alan habere göre, Başbakan Ardern, yaklaşan kış ayları öncesinde ülkenin önemli sorunlarından biri olan evsizlerin barınmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) 2013 yılı verilerine göre 41 bin evsizin bulunduğu ülkede hedeflerinin sadece Auckland kenti olmadığını belirten Ardern, Yeni Zelanda genelindeki evsizlere 2018 kışında barınacak yer imkanı sağlayacaklarını söyledi.

Geçen yıl ile kıyaslandığında kış sonuna kadar hazırlanacak ek bin 500 yeni konutun yanı sıra kamu ve tüzel kişiliklere ait konutlarla sorunu çözeceklerini aktaran Ardern, "Yeni Zelanda gibi bir ülkede evsizliğin olmasının bir nedeni yok." dedi.

HÜKÜMET 100 MİLYON DOLAR AYIRDI

Konut Bakanı Phil Twyford ise evsizlik sorununu sonlandırmak için hükümet olarak 100 milyon dolarlık son ayırdıklarını açıkladı.

Fonun 37 milyon dolarlık bölümünün "bu kışa yetecek konut arzını acilen artırmak" için kullanılacağını duyuran Bakan Twyford, 63 milyon dolarının ise ülke genelinde evsizlerin kalacağı yerlerin artırılmasında harcanacağını kaydetti.

Twyford, "Bu kış kimsenin bir arabada yaşamasına gerek yok. Hükümet, bu kış yardıma ihtiyacı olan herkese yardım etmeye hazır ve istekli." ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 05.05.2018 10:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Kore ile Güney Kore saat dilimlerini eşitledi
Kuzey Kore ile Güney Kore saat dilimlerini eşitledi
Yemen'den BAE'ye Sokotra uyarısı
Yemen'den BAE'ye Sokotra uyarısı
FED yetkilileri Amerikan ekonomisini değerlendirdi
FED yetkilileri Amerikan ekonomisini değerlendirdi
ABD'den 90 bin Honduraslı’ya “sınır dışı etme“ uyarısı
ABD'den 90 bin Honduraslı’ya “sınır dışı etme“ uyarısı
87 yaşındaki eski postacı 1300 çocuğa sahip
87 yaşındaki eski postacı 1300 çocuğa sahip
İtalya'da 2017'de her 72 saatte bir çocuk cinsel istismara uğradı
İtalya'da 2017'de her 72 saatte bir çocuk cinsel istismara uğradı
Fransa'da grev ve gösteriler hız kazanacak
Fransa'da grev ve gösteriler hız kazanacak
ABD ve Güney Kore’nin başkanları bir araya gelecek
ABD ve Güney Kore’nin başkanları bir araya gelecek
Marul yedi hayatını kaybetti!
Marul yedi hayatını kaybetti!
Bu bebek kimden?
Bu bebek kimden?

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim