Yeni Zelanda Başbakanı isyan etti: “Bizi haritalara koymayı unutmaktan vazgeçin“

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Güney Pasifik’te son derece büyük bir yere sahip olup, bir o kadar da ünlü olan ülkesinin dünya haritası çizimlerinde sürekli unutulmasına isyan etti.



Kendilerine “Kiwi” diyen Yeni Zelandalıların bu duruma dikkat çekmek için internet üzerinde başlattığı kampanyaya katılan Ardern, “Bizi haritalara koymayı unutmaktan vazgeçin” çağrısı yaptı.



AFP’nin haberine göre, Yeni Zelanda’nın haritalarda unutulmasından en büyük rahatsızlığı duyanların başında gelen turizmciler, internet üzerinden kampanya başlatarak, kendilerinin yer almadığı haritalar konusunda uyarıda bulunuyor.



Birleşik Krallık’tan büyük olan bir ülkenin unutulmasının anlaşılabilir olmadığına dikkat çekilen paylaşımlarda, Yeni Zelanda’da Singapur büyüklüğünde göl, Avrupa Alpleri’nden daha büyük dağları ve Kaliforniya’dan daha uzun sahili bulunduğuna vurgu yapılıyor.



Yeni Zelanda’nın haritalarda yer almaması esprilere de neden oluyor. Ülkenin ünlü komedyenlerinden Rhys Darby, bu durumu, Yeni Zelanda’nın popülaritesini küçümsemeye dönük bir komplonun parçası olduğunu iddia ederek, özellikle dünya şarap haritasında Yeni Zelanda’ya yer verilmemesini “kaliteli şarabımızla rekabet edemedikleri için görmezden geliyorlar” şeklinde yorumluyor.



Kuzey Kore’nin Pyongyang Uluslarası Havalimanı’nda Yeni Zelanda’nın olması gereken yerde Sidney’deki saatin yer aldığı örneğe işaret eden bir paylaşımla ilgili “Umarız, roket fırlatma merkezinde de aynı harita kullanılır” esprisi yapılıyor.



