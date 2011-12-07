Yeni Rota Marmara

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Günay Çiftçi, Kıbrıs'ın güneyindeki ''G bölgesi ruhsat sahasında'' sismik veri toplayan Koca Piri Reis Gemisi'nin yeni rotasının Marmara Denizi olduğunu, bir hafta boyunca Norveçli bir petrol şirketi için Marmara Denizi'nde sismik veri toplama çalışması yapacaklarını söyledi.

Prof. Dr. Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstitü bünyesindeki ekibin 40 gün süreyle Kıbrıs'ın güneyindeki 3 bin 700 kilometre alanda araştırma yaptığını, araştırma sonunda elde ettikleri verileri Türk Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) teslim ettiklerini belirtti.

TPAO tarafından verilerin işleneceğini ve yorumlanacağını, bölgedeki doğal gaz ve petrol rezervine ilişkin bilginin değerlendirme sonunda ortaya çıkacağını ifade eden Çiftçi, ''Daha önce yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda Mısır ve İsrail açık denizinde petrol ve doğal gaz saptandı. Tüm bu bilimsel çalışmalar ışığında Doğu Akdeniz'de de petrol ve doğal gaz olduğunu öngörüyoruz'' dedi.

Enstitü bünyesindeki sismik laboratuvarın 2005'te Devlet Planlama Teşkilatının desteğiyle kurulduğunu, o günden bu yana Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çok sayıda araştırma yaptıklarını ifade eden Günay Çiftçi, şöyle konuştu:

''Doğu Akdeniz'de kriz olmasaydı Marmara Denizi'nde Türkiye'deki özel bir petrol şirketi için ve Norveç'teki bir petrol şirketi için sismik veri toplamaya yönelik projemiz vardı. Önümüzdeki günlerde Koca Piri Reis Gemisi ile Marmara Denizi'nde bir haftalık bir çalışmamız olacak. Türkiye Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden lisansı olan Norveç bazlı bir petrol şirketi için veri toplamaya gideceğiz.''

Marmara Denizi'ndeki çalışmanın ardından Koca Piri Reis Gemisi'nin makinelerinin değişeceğini ifade eden Çiftçi, ''Gemi makinelerinin değişmesinin ardından özel bir Türk petrol şirketi için doğal gaz ve petrol aramacılığına yönelik sismik çalışma için yeniden Marmara Denizi'ne gideceğiz ve 1000 kilometreye yakın alanda veri toplayacağız'' dedi.

ÇAKABEY GEMİSİ PROJESİ

Koca Piri Reis Gemisi'nin her yerde araştırma yapabileceğini, geminin sığ denizde de araştırma yapmak üzere planlandığını kaydeden Çiftçi, derin deniz koşullarına uygun geminin tasarımına ilişkin bir gemi daha planladıklarını, ''Çakabey Gemisi'' adını verdikleri proje ile daha kapsamlı çalışmalar yürütebileceklerini söyledi.

Çakabey Gemisi'nin 60-65 metre boyunda, 23 metre genişliğinde ve çift gövdeli olacağını ifade eden Çiftçi, okyanusta dahi çalışabilecek bu geminin projesinin 2007'de askıya alındığını ifade etti.

Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama tartışmalarının yaşandığı günlerde DEÜ üst yönetiminin yeni bir geminin projesini Başbakanlık ve ilgili bakanlıklara ilettiğini belirten Çiftçi, konuşmasını şunları söyledi:

''Üniversite üst yönetimi bu projeye sahip çıktı ve gerçekleştirilmesi için girişimde bulundu. 2007'de sadece gemi yani platformun maliyeti 15 milyon liraydı. Çin'de bir devlet tersanesi tarafından yaptırılması gündemdeydi. Ama tüm bu bilgilerin güncellenmesi gerekiyor. Amacımız projenin kabul edilmesi ve 1 yıl gibi bir süre içinde Çakabey Gemisi projesinin hayata geçirilmesi.''