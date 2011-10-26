Yeni Meclis Binasının Projesi Hazır

Cumhuriyet Meclisi yeni binasının projesini çizen Yakın Doğu Üniversitesi, bugün düzenlenen törenle projeyi Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı'na teslim etti.

Cumhuriyet Meclisi yeni bina projesi teslim töreninde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, Başkan Yardımcısı Mustafa Yektaoğlu, Divan Kurulu üyeleri Afet Özcafer ile Ahmet Zengin, Yakın Doğu

Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İrfan Günsel, YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş ve proje yöneticileri Prof. Dr. Türköz Kolozali hazır bulundu.

Hasan Bozer törende yaptığı konuşmada, hedef olarak koydukları yeni meclis binasının projesini devraldıkları bugünün özel bir gün olduğunu söyledi. Projeyi ücretsiz olarak hazırlayan ve hazırlık

aşamasında çok yakın ilgisini gördükleri YDÜ’ye, kurucu rektörüne ve mütevelli heyeti başkanına teşekkür eden Bozer, ihaleye çıkılmadığından dolayı yapılan eleştirilere rağmen bu hizmeti, Mimarlık

Fakültesi’nin bir çalışması olarak almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

İşbirliklerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini kaydeden Bozer, her zaman gurur kaynağı olan üniversitelerin, gurur kaynağı olmaya devam edeceğini söyledi.

Mustafa Yektaoğlu da, Bozer ile uzun zamandır uğraş verdikleri projenin hiç para harcamadan bu aşamaya gelmesinin kendileri için büyük mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Yektaoğlu, ülke koşulları gözönünde bulundurulduğunda, yeni binayı kendileri olmasa da kendilerinden sonra gelenlerin bu projeyi hayata geçirmesi temennisinde bulundu.

Mevcut binanın fiziki ömrünü tamamladığına ve işlevselliğinin kalmadığına işaret eden Yektaoğlu, “Kıbrıs Türkü, kendisine ve iradesine yakışır bir binaya kavuşacak” dedi.

Dr. İrfan Günsel de, babası Suat Günsel’in “Ünivesiteler, toplumun dokuma tezgahıdırlar” yönündeki sözlerine atıfta bulundu, üniversitelerin topluma sundukları hizmetler ve toplumla bütünleştikleri

oranda başarılı kabul edildiğini söyledi.

Meclisin yeni binasının projesini hazırlamaktan gurur duyduklarını kaydeden Günsel, Meclis binalarının çoğu ülkede turistlerin ilgi odağı olup ziyarete açıldığını benzeri bir meclis binasının KKTC’de de inşa

edilecek olmasının mutluluk verici olduğunu belirtti.

Proje yöneticilerinden Prof. Dr. Türköz Kolozali de proje hakkında bilgi verdi, Mimarlık Fakültesi olarak bir meclis binası projesi hazırlamanın heyecan ve gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Kolozali, “Toplumun gurur duyacağı, kendi kimliği olan, estetik duygusu oldukça üstün, çevre dostu, toplumu kucaklayan bir bina yapmaya çalıştık. Bina, güneş enerjisinden yararlanarak kendi enerjisini

üretecek. Kullanılan su arıtılarak, binanın çevresi yeşil tutulacak. Geleceğe açık bir bina oluşturmaya çalıştık” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, konuşmaların ardından YDÜ’ye teşekkür belgesi takdim etti.