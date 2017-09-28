Yeni Kız Arkadaşıyla Yatağa Girdi, 12 Saat Sonra Hastanelik Oldu

İngiltere’de yaşayan 47 yaşındaki bir adam yeni kız arkadaşıyla ilk defa seviştikten sonra kabus bir gece yaşadı. British Medical Journal’da yer alan habere göre adam ilk sevişmenin heyecanıyla penisini kırdı.İngiliz basını yeni kız arkadaşına yatakta “şov yapmak” isteyen 47 yaşındaki bir adamı konuşuyor. İngiliz The Sun gazetesinin saygın tıp dergisi BMJ’den alıntı yaparak okuyucularına sunduğu haberde 47 yaşındaki adamın yeni kız arkadaşıyla tutkulu bir biçimde seviştikten sonra başına gelenler anlatılıyor.İddiaya göre, kız arkadaşıyla sevişen adam bir anda “kırılma sesi” duydu. Fakat herhangi bir acı hissetmeden ve bunu önemsemeden erekte bir halde sevişmeye devam etti. Fakat seviştikten tam 12 saat sonra penisinde bir ağrı hisseden adam tuvalette idrarının kanlı olduğunu da fark etti.