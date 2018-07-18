banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92322
ALTIN
189.684
DOLAR
4.7936
STERLİN
6.2749
EURO
5.5865
Şüpheli yaralama vakası
ŞÜPHELİ YARALAMA VAKASI
Tecavüz zanlısı tutuksuz yargılanacak
TECAVÜZ ZANLISI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Türkiye ve KKTC'de suç işledi
TÜRKİYE VE KKTC'DE SUÇ İŞLEDİ
Gülsevener tutuksuz yargılanacak
GÜLSEVENER TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

Yeni Jeolojik Devir Sınıflaması

Bilim insanları, yeryüzünün jeolojik dönemlendirilmesinde içinde bulunulan Halosen dönem için yeni bir alt sınıflama belirledi.

Yeni Jeolojik Devir Sınıflaması

Bilim insanları, yeryüzünün jeolojik dönemlendirilmesinde içinde bulunulan Halosen dönem için yeni bir alt sınıflama belirledi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 19:02
Yeni Jeolojik Devir Sınıflaması


Bilim insanları, yeryüzünün jeolojik dönemlendirilmesinde içinde bulunulan Halosen dönem için yeni bir alt sınıflama belirledi.
BBC'de yer alan habere göre, Uluslararası Stratigrafi Komisyonunun (ICS) önerisiyle buz devrinden çıkışla başlayan 11 bin 700 yıllık Halosen Devrin bugünden 4 bin 200 yıllık öncesine kadar giden alt bölümüne "Meghalayan" adı verildi.
Yeni bölümlemede Meghalayan Devrin, bugünden 4 bin 200 yıl önce ilk çağ uygarlıklarını derinden etkileyen küresel kuraklıkla başladığı kabul edildi.
İlk çağ öncesinde Mısır, Yunanistan, Suriye, Filistin, Mezopotamya, Hindistan'da İndus Nehri Vadisi ve Çin'de Yangtze Nehri Vadisi, ortaya çıkan ilk uygarlıkların gelişimine ket vuran büyük kuraklık dönemini başlatan jeolojik olay olarak kabul edildi.
ICS'nin önerisini onaylayan Uluslararası Jeolojik Bilimler Birliği (IUGS) Başkanı Stanley Finney, Meghalayan Devri'nin jeolojik zaman çizelgesinde küresel bir iklim olayının küresel kültürel dönüşüme rastgeldiği ilk örnek olduğunu vurguladı.
Bilim insanları ayrıca Halosen Devrin başlangıcı olan 11 bin 700 yıl ile 8 bin 300 yıl öncesi arasındaki buz devri sonrasında iklimin yeni yumuşamaya başladığı alt döneme "Greenlandian", 8 bin 300 ile 4 bin 200 yıl önceki alt döneme ise "Northgrippian" adını verdi.
 

banner288
Son Güncelleme: 18.07.2018 22:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
IMF'den G20 değerlendirme raporu
IMF'den G20 değerlendirme raporu
Yerkürenin Derinliklerinde Katrilyon Ton Elmas Yatıyor...
Yerkürenin Derinliklerinde Katrilyon Ton Elmas Yatıyor...
İran'dan Avrupa ülkelerine “terör örgütlerini barındırmayın“ çağrısı
İran'dan Avrupa ülkelerine “terör örgütlerini barındırmayın“ çağrısı
Özbekistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle bazı uçuşlar durduruldu
Özbekistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle bazı uçuşlar durduruldu
Macaristan BM'nin göçmen paktından çekiliyor
Macaristan BM'nin göçmen paktından çekiliyor
Laboratuvarda üretilen et, 2021'de restoranlardaki yerini alabilir
Laboratuvarda üretilen et, 2021'de restoranlardaki yerini alabilir
Google AB’nin rekor ceza kararını temyize götürecek
Google AB’nin rekor ceza kararını temyize götürecek
İngiltere'de yasaklı aşırı sağcı örgüt üyelerine hapis cezası
İngiltere'de yasaklı aşırı sağcı örgüt üyelerine hapis cezası
Twıtter 58 Milyon Hesabı Askıya Aldı
Twıtter 58 Milyon Hesabı Askıya Aldı
Milyarlarca dolarlık altın taşıyan batık savaş gemisi bulundu
Milyarlarca dolarlık altın taşıyan batık savaş gemisi bulundu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim