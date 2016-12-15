Hint Okyanusu'nun derinliklerinde yeni canlı türleri keşfedildi.

Scientific Reports dergisinde yer alan çalışmada, Hint Okyanusu'nun derinliklerinde sıcak sıvı kaynakları civarında 6 yeni canlı türünün keşfedildiği bildirildi.

İngiliz araştırmacılar tarafından bulunan yeni canlılar arasında açık kahverengi bir yengeç, deniz salyangozu, okyanus solucanı ve kum kurdu türlerinin yer aldığı belirtildi.

Yeni canlı türlerinin okyanusun derinliklerindeki sıcak kaynaklar civarında denizaltı robotlarıyla yapılan incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

Okyanus dibindeki sıcak kaynaklar ilk kez 1977'de bulunmuştu. O zamandan beri 400'den fazla yeni canlı türü keşfedildi.