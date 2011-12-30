Yeni asgari ücret 701 lira

Çalışanların uzun süredir merakla beklediği asgari ücret zammı belirlendi. 2012 yılında 16 yaşını dolduranlar için net asgari ücret yüzde 5,6'lık artışla 701,14 TL oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi ve işveren kesiminin oybirliği ile tespit edilen zam oranları, 2004'ten beri gerçekleştirilen en yüksek artış olarak dikkat çekti.

Yaklaşık 5 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı netleşti. 16 yaşından büyükler için halen 659 lira olan ücret, 2012'nin ilk yarısı için 701 liraya yükseltildi. Yılın ikinci yarısında ise rakam 739,80 liraya çıkacak. Böylece asgari ücret, ilk 6 aylık dönemde yüzde 5,9, ikinci dönemde yüzde 6,09 olmak üzere yıllık toplamda yüzde 12,37 zamlanmış olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi ve işveren kesiminin oybirliği ile tespit edilen zam oranları, 2004'ten beri gerçekleştirilen en yüksek artış olarak dikkat çekti. Çalışma Bakanı Faruk Çelik, işveren kesiminin daha düşük bir zam için ısrar ettiğini ancak zoraki de olsa uzlaşma sağlandığını vurguladı. Yaklaşık bir aydır çalışmalarını sürdüren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün uzlaşmaya vardı. Çalışma Bakanı Faruk Çelik başkanlığında toplanan komisyona, işçi kesimi adına Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Ramazan Ağar, işveren kesimi adına ise TİSK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Nafiz Konuk ve diğer yetkililer katıldı. Toplam 15 kişiden oluşan komisyonda 5'i işçi, 5'i işveren, 5'i de hükümet temsilcisi hazır bulundu. Oyçokluğuyla da karar alabilen komisyon, geçen yılların aksine oybirliği ile karar verdi. Buna göre asgari ücrete yıllık toplamda 80 TL zam geldi.



16 yaşından büyükler 2012'nin ilk yarısında net 701 lira, ikinci yarıda 739,80 TL alacak. Brüt asgari ücret ilk 6 ay için 886,50 lira, ikinci 6 ay için 940,50 TL olarak belirlendi. 16 yaşını doldurmamış işçiler içinse birinci altı ayda net asgari ücret 6 ay için 610 lira, ikinci 6 ayda ise 643 lira olarak uygulanacak. Bu gruptaki brüt asgari ücret ise ilk 6 ay için 760 lira, ikinci 6 ay için 805 lira olarak tespit edildi. Asgari ücret rakamlarına, asgari geçim indirimi de dahil. Asgari ücret zammı, işçi ve işveren kesiminin oybirliği ile tespit edildi. Bütçede yüzde 6 olarak öngörülen asgari ücretteki artış, enflasyondaki yükselme ve benzeri nedenler dikkate alınarak yüzde 12,3'e çekildi. Böylece asgari ücrete 2004 yılından beri en yüksek artış yapıldı. Çalışma Bakanı, hükümet olarak 2002'den bu yana net asgari ücretteki artışın yüzde 257 olduğunu söyledi. Bu dönemdeki enflasyondaki artışın ise yüzde 120 olduğunu anlattı. 2012'de hedeflenen enflasyon oranının yüzde 5, büyümenin de yüzde 4 olduğuna işaret eden Çelik, hükümet olarak çalışanları ve emeklileri olduğu gibi asgari ücretlileri de enflasyona ezdirmediklerini söyledi. Bakan Çelik, asgari ücret tespit komisyonunun, asgari ücret mevzuatı ve asgari ücreti belirleme yöntemine ilişkin gelecek dönemde bir çalıştay gerçekleştirme kararı aldığını da anlattı. İşveren heyeti Başkanı TİSK Yönetim Kurulu üyesi Ali Nafiz Konuk da, "Bakan, bu artışı tarafları uzlaştırarak yapmak için bir yerde baskı uygulayarak, ısrarcı tutumunu sürdürünce 'evet' demek zorunda kaldık. Bir yerde rızamızla 'evet' dedik ama düşündüğümüz rakam bu değildi.'' dedi. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Ramazan Ağar da asgari ücret mevzuatına ilişkin çalıştayın şubat ve mart ayında yapılacağını söyledi. Ağar, "Bu varılan rakam çok iyi bir rakam değil ama oranlarda yüzde yüz artış var. Biz bu artışı mücadele vererek sağladık. Sonuç oybirliğiyle imzalandı. Türk-İş muhalefet şerhi koysaydı bu artış olmazdı.'' dedi. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret artışının beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu belirterek, "Asgari ücrette oransal artışlar yerine taban yükseltilmeli." dedi. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamzaçebi ise asgari ücretteki artışın, mevcudu korumaktan ibaret olduğunu ifade etti. Öte yandan asgari ücret toplantısı öncesinde çeşitli protesto gösterileri yaşandı. Yaklaşık 30 kişilik bir gruba, Çalışma Bakanlığı'na girmeye kalkması üzerine müdahale edildi. Polis, sonucu göstericileri gözaltına aldı.