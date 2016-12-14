Yeni Antik Kent Bulundu

Yunanistan’da arkeologlar, en az 2 bin 500 yıl geçmişe sahip yeni bir antik kent buldu.

THESSALİA BÖLGESİNDE TESADÜFEN BULUNAN ANTİK KENTİN AZ 2 BİN 500 YILLIK OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Yunanistan’da arkeologlar, en az 2 bin 500 yıl geçmişe sahip yeni bir antik kent buldu.

Thessalia bölgesindeki Kardiça şehri yakınlarında tesadüfen bulunduğu belirtilen antik kent, bölgede başka bir proje ile ilgili çalışma yapan Gothenburg ve Bournemouth üniversitesi araştırmacıları tarafından tespit edildi.

Yunan medyasında yayımlanan havadan çekilen fotograflarda antik kentin dış duvar kalıntıları ve sokakları açık bir şekilde görülürken, bölgede yapılan iki haftalık yüzeysel çalışmalarda MÖ 5. yüzyıla ait olduğu belirlenen madeni para ve seramik parçaları bulunduğu bildirildi.

Arkeolog grubun başkanı Robin Ronnlund yaptığı açıklamada, geçen sene bir meslektaşı ile birlikte başka bir konu için bölgeyi ziyaret ettiği sırada Vlohos köyü yakınlarında tarihi eserler bulunduğuna ilişkin işaretler tespit edilmesi üzerine kapsamlı araştırma başlatıldığını söyledi.

Yeni arkeolojik bulguların bölge ile ilgili büyük bir bilgi eksikliğini giderdiğini ifade eden Ronnlund, bölgede tarihi kalıntılar bulunduğunun bilindiğini ancak önemsiz sayıldığı için resmi kayıt altına alınmadığını kaydetti.

Antik kentin MÖ 4. ve 3. yüzyıl arasında Romalıların bölgeye yaptığı akınlar sırasında terk edildiği sanılıyor.