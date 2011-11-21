Yemlik Arpa Konusunda Protokol

Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda küçükbaş hayvan besleyicilerine faiz destekli kredili yemlik arpa sağlanması konusunda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile K.T. Kooperatif Merkez Bankası arasında protokol imzalandı.

Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, faiz destekli kredili yemlik arpa almak isteyen küçükbaş hayvan besleyicilerinin, talep yazılarına, Veteriner Dairesi’nden alacakları damızlık küçükbaş hayvan sayısını gösteren belgeyi de ekleyerek direkt olarak veya köy kooperatifleri kanalıyla Kooperatif Merkez Bankası’na müracaat etmeleri istendi.

Açıklamada, üreticilerin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Toprak Ürünleri Kurumu veya Kooperatif Merkez Bankası’ndan daha fazla bilgi alabilecekleri belirtildi.