banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93616
ALTIN
209.508
DOLAR
5.3413
STERLİN
6.8402
EURO
6.0898
İş kazası: 1 kişi yaralandı
İŞ KAZASI: 1 KİŞİ YARALI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Mutluyaka'ya ateş düştü
MUTLUYAKA'YA ATEŞ DÜŞTÜ
Sahile 15 kilo uyuşturucu vurdu
SAHİLE 15 KİLO UYUŞTURUCU VURDU
banner282
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

\'\'yemenli Taraflar Esir Değişimi Anlaşması İmzalayacak\'\'

BM YEMEN ELÇİSİ MARTİN GRİFFİTHS:\'\'TARAFLARI YAKINDA İSVEÇ\'TE BİR ARAYA GETİRMEYİ PLANLIYORUM\'\' -\'\'TARAFLARLA ESİR DEĞİŞİMİ İÇİN BİR ANLAŞMA İMZALAMAK ÜZEREYİZ\'

\'\'yemenli Taraflar Esir Değişimi Anlaşması İmzalayacak\'\'

BM YEMEN ELÇİSİ MARTİN GRİFFİTHS:\'\'TARAFLARI YAKINDA İSVEÇ\'TE BİR ARAYA GETİRMEYİ PLANLIYORUM\'\' -\'\'TARAFLARLA ESİR DEĞİŞİMİ İÇİN BİR ANLAŞMA İMZALAMAK ÜZEREYİZ\'

17 Kasım 2018 Cumartesi 08:52
\'\'yemenli Taraflar Esir Değişimi Anlaşması İmzalayacak\'\'
BM YEMEN ELÇİSİ MARTİN GRİFFİTHS:\'\'TARAFLARI YAKINDA İSVEÇ\'TE BİR ARAYA GETİRMEYİ PLANLIYORUM\'\' -\'\'TARAFLARLA ESİR DEĞİŞİMİ İÇİN BİR ANLAŞMA İMZALAMAK ÜZEREYİZ\'
Birleşmiş Milletler, 17 Kasım 18 (.): Birleşmiş Milletler (BM)  Yemen Elçisi Martin Griffiths, Yemen\'de savaşın taraflarını yakında İsveç\'te bir araya getireceğini ve esir değişimi için tarafların bir anlaşma imzalamak üzere olduğunu açıkladı.
BM Güvenlik Konseyi\'ni Yemen\'deki gelişmelere ilişkin bilgilen Griffiths, Yemen\'in uzun süre \'\'unutulmuş savaş\'\' olarak anıldığını söyledi. 
Yemen\'deki krizin dünyanın en büyük insani krizi olmaya devam ettiğine dikkati çeken Griffiths, kadın ve çocuklarının önlenebilir hastalıklar yüzünden öldüğünü ifade etti. 
Yemen ekonomisinin de çökmek üzere olduğu uyarısı yapan Griffiths, insani yardımların girdiği en önemli noktalardan liman kenti Hudeyde\'nin ise savaşın merkezi olduğunu söyledi. 
Griffits, siyasi sürece ilişkin ise \'\'Tarafları yakında İsveç\'te bir araya getirmeyi planlıyorum...Taraflarla esir değişimi için bir anlaşma imzalamak üzereyiz. Bu taraflar arasında imzalanacak ilk anlaşma olabilir.\'\' dedi. 
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ise kıtlığın kapıda olduğu uyarısı yaparak bir önce harekete geçilmesi ve ateşkes sağlanması çağrısı yaptı. 
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, Yemen ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada ülkede 18 milyon kişinin açlık tehdidi ile karşı karşıya olduğunu bildirmişti.
Ülkede 8 ila 14 milyon kişinin de ileri derecede açlığın eşiğinde olduğunu belirten Beasley, hastanelerdeki durumun \'\'içler acısı\'\' olduğunu söylemişti.
Yemen\'de ziyaret ettiği hastanelerden birinde bir çocuğu gülümsetmeye çalıştığında kendisini \'\'bir hayaleti gıdıklar\'\' gibi hissettiğini ifade eden Direktör Beasley, \'\'Bir doktor, her gün hastaneye gelen 50 çocuktan 30\'unu geri eve gönderip ölüme terk etmek zorunda kaldıklarını çünkü kapasitelerinin sadece 20 kişi olduğunu söyledi.\'\' demişti. 
Yemen\'de Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında 3 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.
BM\'ye göre, yaklaşık 28 milyon nüfuslu Yemen\'de 22 milyondan fazla kişi insani yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.
Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.
(AA/TUĞ/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd, Bm'nin Golan Kararına İlk Kez ''hayır'' Dedi
Abd, Bm'nin Golan Kararına İlk Kez ''hayır'' Dedi
Uluslararası Af Örgütü'nden Hudeyde'de
Uluslararası Af Örgütü'nden Hudeyde'de "siviller Korunmuyor" Açıklaması
Yunan Din Adamlarından Memurluktan Çıkarılmaya Ret
Yunan Din Adamlarından Memurluktan Çıkarılmaya Ret
Pentagon, F-35 Raporunu Kongreye Sundu
Pentagon, F-35 Raporunu Kongreye Sundu
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Silahlı Çatışma
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Silahlı Çatışma
Hakim, Beyaz Saray'ın Cnn Muhabirine Basın Kartını Geri Vermesine Hükmetti
Hakim, Beyaz Saray'ın Cnn Muhabirine Basın Kartını Geri Vermesine Hükmetti
Trump'ın, Rusya Soruşturmasıyla İlgili Savcının Sorularına Cevapları Hazır
Trump'ın, Rusya Soruşturmasıyla İlgili Savcının Sorularına Cevapları Hazır
Progress Ms-10 Kargo Kapsülü Uzaya Fırlatıldı
Progress Ms-10 Kargo Kapsülü Uzaya Fırlatıldı
“CIA, Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Muhammed Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştı“
“CIA, Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Muhammed Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştı“
Abd Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kuzey Kore Diplomasisi
Abd Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kuzey Kore Diplomasisi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim