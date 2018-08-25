Yemen’deki olaylar... Husilerden 4 askeri yetkili öldürüldü

EL-BEYAD KAVŞAĞINDAKİ ÇATIŞMALAR DA ŞİDDETLENDİ

Husilerin merkezi Sada vilayetinde üst düzey 4 askeri yetkilinin Yemen ordusunun açtığı topçu ateşi sonucu öldürüldüğü bildirildi.

Yemen ordusuna bağlı "26sepnews" haber sitesinde yer alan açıklamaya göre Husilerden 4 askeri yetkili öldürüldü.

Açıklamada, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin doğum yeri olan Sada vilayetine bağlı Maran bölgesinde biri Husilerin kurucu liderlerinden toplam 4 askeri yetkilinin Yemen ordusu tarafından açılan topçu ateşi sonucu öldürüldüğü kaydedildi.

Husiler tarafından yayınlanan taziyede askeri komutanlarından Albay Ali Hüseyin Ali Bellezi'nin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Öte yandan, Yemen ordusu, El-Beyda ilinde çıkan çatışmalarda 13 Husi militanın öldürüldüğünü, 18'inin yaralandığını duyurdu.

Yemen ordusunda görevli komutanlardan Yarbay Abdulvehhab Buhaybah orduya ait "26sepnews" haber sitesine yaptığı açıklamada, Husilerle hükümet güçleri arasında Melacim ilçesine bağlı El-Beyad kavşağında dün geceden bu yana şiddetli çatışmalar yaşandığını belirtti.

Buhaybah, çatışmalar sırasında 13 Husi militanın öldüğünü, 18'inin yaralandığını, aynı zamanda Husilerin elindeki "Zilzal" füzesinin de ele geçirildiğini aktardı.

