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Yemen'de Yeni Hükümet Güvenoyu Aldı

Yemen'de Halid Mahfuz Bahhah'ın başkanlığında kurulan yeni hükümetin, meclisten güvenoyu aldığı bildirildi.

Yemen'de Yeni Hükümet Güvenoyu Aldı

Yemen'de Halid Mahfuz Bahhah'ın başkanlığında kurulan yeni hükümetin, meclisten güvenoyu aldığı bildirildi.

18 Aralık 2014 Perşembe 12:16
Yemen'de Yeni Hükümet Güvenoyu Aldı
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YEMEN PARLAMENTOSU, BAHHAH HÜKÜMETİNE GÜVENOYU VERDİ

 Yemen'de Halid Mahfuz Bahhah'ın başkanlığında kurulan yeni hükümetin, meclisten güvenoyu aldığı bildirildi.

Meclis Enformasyon ve Kültür Komitesi Başkanı Abdo el-Huzeyfi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başbakan Halid Mahfuz Bahhah'ın oluşturduğu kabine, 301 üyeli Meclis'in tamamından 'evet' oyu almayı başardı" dedi.

Uzun süredir siyasi krizin yaşandığı Yemen'de, yönetim ile başkent Sana'ya giren Husiler arasında 21 Eylül'de "Barış ve Ulusal Ortaklık" anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma uyarınca Hadi, hükümeti kurma görevini "siyasi çevrelerin üzerinde uzlaştığı" Halid Mahfuz Bahhah'a vermişti.

Yemen'de varılan uzlaşının ardından kurulan Bahhah başkanlığındaki yeni kabine, 9 Kasım'da yemin ederek görevine başlamıştı.

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