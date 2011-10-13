Yemen'de Kıtlık Uyarısı

DGP Genel Müdürü Josette Sheeran, gıda fiyatlarının artışı, yakıt sıkıntısı ve siyasi istikrarsızlık yüzünden milyonlarca Yemenlinin kıtlık riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Yetersiz beslenmenin kadın ve çocukların hayatını tehdit ettiğini belirten Sheeran, ülkedeki siyasi istikrarsızlık nedeniyle gıda fiyatlarının sürekli yükseldiğine, ekmek fiyatının 6 ayda 2 kat arttığına dikkati çekti.

DGP'nin yaptığı araştırma, ülkedeki şiddet olaylarından en fazla etkilenen Rayma, Hicca, Ibb bölgelerinde yiyecek bulmakta güçlük çekenlerin sayısının arttığını ve olaylardan önce bile bu bölgelerdeki çocukların yarısının yetersiz beslendiğini gösterdi.