Yemen'de Havaalanına Bombalı Saldırı Düzenlendi

Yemen'de, Sana uluslararası havaalanına bombalı saldırı düzenlendiği, 2 askeri uçağın önemli oranda tahribata uğradığı bildirildi.



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Yemen'de Hava Saldırısı: 5 Ölü

Yemen'de ordunun havaalanına sadece 20 kilometrelik mesafedeki Arhab bölgesine düzenlediği operasyonların ardından muhalif gruplarca havaalanına karşı saldırıya geçildiği bildirildi.

Hükümet yetkilileri ayrıntı vermeden saldırıyı doğrularken, askeri uçakların dışındaki bütün iniş ve kalkışların iptal edildiği aktarıldı.

Sana havaalanının askeri uçakların bekleme ve bakım yerlerinin bulunduğu kısıma 3 ayrı top atışı yapıldığı, ticari uçuşlarda da kullanılan pistin hasar gördüğü gelen haberler arasında.

Havaalanına hakim tepelerde kurulu olan Arhab bölgesinde yaşanan çatışmalar daha önce de birkaç defa havaalanı trafiğini engellemiş, bir çok uçuşun iptal edilmesine neden olmuştu.