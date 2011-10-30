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Yemen'de Havaalanına Bombalı Saldırı Düzenlendi

Yemen'de Havaalanına Bombalı Saldırı Düzenlendi

Yemen'de Havaalanına Bombalı Saldırı Düzenlendi

Yemen'de Havaalanına Bombalı Saldırı Düzenlendi

30 Ekim 2011 Pazar 21:43
Yemen'de Havaalanına Bombalı Saldırı Düzenlendi
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Yemen'de, Sana uluslararası havaalanına bombalı saldırı düzenlendiği, 2 askeri uçağın önemli oranda tahribata uğradığı bildirildi.


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Yemen'de ordunun havaalanına sadece 20 kilometrelik mesafedeki Arhab bölgesine düzenlediği operasyonların ardından muhalif gruplarca havaalanına karşı saldırıya geçildiği bildirildi.

Hükümet yetkilileri ayrıntı vermeden saldırıyı doğrularken, askeri uçakların dışındaki bütün iniş ve kalkışların iptal edildiği aktarıldı.

Sana havaalanının askeri uçakların bekleme ve bakım yerlerinin bulunduğu kısıma 3 ayrı top atışı yapıldığı, ticari uçuşlarda da kullanılan pistin hasar gördüğü gelen haberler arasında.

Havaalanına hakim tepelerde kurulu olan Arhab bölgesinde yaşanan çatışmalar daha önce de birkaç defa havaalanı trafiğini engellemiş, bir çok uçuşun iptal edilmesine neden olmuştu.

Son Güncelleme: 30.10.2011 21:43
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SaldırıHavaalanınaBombalıDüzenlend
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