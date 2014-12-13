Yemen'de Askerler İle Silahlı Grup Arasında Çıkan Çatışmada 1'i Asker 3 Kişi Öldü

Yemen'in Hacce kentinde askerler ile El-Kaide örgütüne mensup olduklarından şüphelenilen silahlı grup arasında çıkan çatışmada 1'i asker 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kadın kıyafeti giyerek kendini gizleyen El-Kaide miltanlarını taşıyan bir yolcu otobüsü, Müselles Ahim köyünde askerler tarafından durduruldu.

Araçtaki silahlı grubun açtığı ateş sonucu bir asker hayatını kaybetti. Taraflar arasında çıkan çatışmada militanlardan 2'si ölü olarak ele geçirilirken diğerleri de gözaltına alındı.