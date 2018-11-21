Yemen'de 85 bin çocuk kayatını kaybetti

İç savaşın hüküm sürdüğü dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Yemen'de tablo giderek ağırlaşıyor. Çocuklara yardım örgütü Save the Children Yemen'de açlık ve hastalık nedeniyle hayatını kaybeden çocuklarla ilgili yeni veriler açıkladı.



Örgüt, 2015'in Nisan ayı ile 2018'in Ekim ayları arasında hayatını kaybeden çocuk sayısının 85 bin dolayında olduğunu tahmin ediyor. Bu tahminlerin oldukça "temkinli" yapıldığını belirten örgüt yetkilileri, sayının yetersiz beslenme ve hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden beş yaş altı çocuklarla ilgili verilere dayandığını duyurdu.



Örgütün Yemen Direktörü Tamer Kirolos, verilerin kendisini "şok ettiğini" söyledi. Kirolos, açlık nedeniyle meydana gelen çocuk ölümlerinin önlenebilir olduğuna dikkat çekti. Öte yandan BM Yemen Özel Temcilsici Martin Griffiths'in görüşmelerde bulunmak üzere bugün Yemen'in başkenti Sanaa'ya gitti. BM Temsilcisi, savaşın taraflarını barış görüşmelerinde bulunmak üzere İsveç'e gitmeye ikna etmeye çalışacak.



Aynı zamanda liman kenti Hudeyda'daki durumun da görüşmelerde gündeme gelmesi bekleniyor. BM verilerine göre, kentin çatışmalar sonucu dış dünya ile bağlantısının kesilmesi halinde 14 milyon kişi açlıktan ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir.



Yemen'de 2014 yılından bu yana İran destekli Şii Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon arasındaki çatışmalar devam ediyor. BM'nin verilerine göre, çatışmalarda şu ana kadar en az 10 bin kişi hayatını kaybetti