banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98247
ALTIN
187.027
DOLAR
4.4742
STERLİN
6.0199
EURO
5.2921
Ortaöğretimde karne günü...
YAZ TATİLİ BAŞLADI
Kaymakamlık soruşturma başlattı!
KAYMAKAMLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI!
Satıcılar ve alıcılar yakalandı
SATICILAR VE ALICILAR YAKALANDI
Girne’de uyuşturucu operasyonu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
banner282

Yemen\'in Taiz Kentindeki Çatışmalarda 15 Husi Militanı Öldü

Taiz, 7 Haziran 18 : Yemen\'in Taiz kentinde Husiler ile ordu güçleri arasında devam eden çatışmalarda 15 militan öldü.

Yemen\'in Taiz Kentindeki Çatışmalarda 15 Husi Militanı Öldü

Taiz, 7 Haziran 18 : Yemen\'in Taiz kentinde Husiler ile ordu güçleri arasında devam eden çatışmalarda 15 militan öldü.

07 Haziran 2018 Perşembe 11:05
Yemen\'in Taiz Kentindeki Çatışmalarda 15 Husi Militanı Öldü

Taiz, 7 Haziran 18 : Yemen\'in Taiz kentinde Husiler ile ordu güçleri arasında devam eden çatışmalarda 15 militan öldü.

Yemen ordusuna bağlı "26sepnews" haber sitesinde yer alan açıklamaya göre, ordu güçleri Taiz\'de bazı bölge ve askeri noktalarda kontrolü sağladı.

banner277
Açıklamada, bölgede Husiler ile ordu güçleri arasında devam eden çatışmalarda 15 militanın öldüğü, bazılarının da yaralandığı belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen\'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014\'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen toprakları, yaklaşık 3 yıldır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor

(AA/AK/ÖK)

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'den Etiyopya'ya Askeri Uçak Yardımı!
ABD'den Etiyopya'ya Askeri Uçak Yardımı!
Suudi Arabistan-Bae Koordinasyon Konseyinin İlk Toplantısının Sonuçları... Milyar Dolarlık Anlaşmalar...
Suudi Arabistan-Bae Koordinasyon Konseyinin İlk Toplantısının Sonuçları... Milyar Dolarlık Anlaşmalar...
Afganistan Hükümetinden Taliban İle Savaşta Geçici Ateşkes Kararı!
Afganistan Hükümetinden Taliban İle Savaşta Geçici Ateşkes Kararı!
Ab Ekonomisi Birinci Çeyrekte Yüzde 0,4 Büyüdü
Ab Ekonomisi Birinci Çeyrekte Yüzde 0,4 Büyüdü
Irak Suriye'de Deaş Mevzisini Vurdu
Irak Suriye'de Deaş Mevzisini Vurdu
İran: “10 Ayda 190 Bin Uranyum Araştırma Birimi Üretecek Kapasitemiz Var”
İran: “10 Ayda 190 Bin Uranyum Araştırma Birimi Üretecek Kapasitemiz Var”
Abd'deki Türk Girişimcilerden
Abd'deki Türk Girişimcilerden "bulut Depolamaya" Alternatif Cihaz
Afganistan'da Son 9 Yılda 23 Binden Fazla Sivil Öldü
Afganistan'da Son 9 Yılda 23 Binden Fazla Sivil Öldü
Asılsız Bomba Tehdidine 12 Yıl Hapis Cezası
Asılsız Bomba Tehdidine 12 Yıl Hapis Cezası
Doğu Pasifik'te Yazın İlk Tropik Fırtınası!
Doğu Pasifik'te Yazın İlk Tropik Fırtınası!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim