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Yemen\'in Güneyindeki Çatışmalar 1 Haftada 500 Aileyi Yerinden Etti

Sana, 28 Kasım 18 : Birleşmiş Milletler, Yemen\'in güneyinde yer alan Dali\'deki çatışmalar nedeniyle bir haftada 500 ailenin yerinden olduğunu açıkladı. 

Yemen\'in Güneyindeki Çatışmalar 1 Haftada 500 Aileyi Yerinden Etti

Sana, 28 Kasım 18 : Birleşmiş Milletler, Yemen\'in güneyinde yer alan Dali\'deki çatışmalar nedeniyle bir haftada 500 ailenin yerinden olduğunu açıkladı. 

28 Kasım 2018 Çarşamba 07:46
Yemen\'in Güneyindeki Çatışmalar 1 Haftada 500 Aileyi Yerinden Etti
Sana, 28 Kasım 18 : Birleşmiş Milletler, Yemen\'in güneyinde yer alan Dali\'deki çatışmalar nedeniyle bir haftada 500 ailenin yerinden olduğunu açıkladı. 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dali iline bağlı Demt ilçesinde yaşanan çatışmalar nedeniyle 17-23 Kasım\'da 500 ailenin geçici başkent Aden\'e kaçtığı belirtildi.   
Açıklamada, Demt ilçesinde çatışmaların yoğun şekilde yaşandığı ön cephelere yakın köylerde hâlâ sivillerin bulunduğu kaydedildi.
BMMYK\'nin Aden\'de yaklaşık 3 bin 500 aileye nakdi yardım yaptığı, gelecek haftalarda yardım edilmek üzere bin 800 ailenin daha belirlendiği ifade edilen raporda, söz konusu yardımlara ilişkin detaylı bilgi verilmedi. 
Dali ilinin büyük bölümünde kontrolü elinde bulunduran Yemen hükümet güçleri, bölgede nüfuzunu genişletmeye çalışan Husilerden Demt ilçesini kurtarmak adına kasım ayı başlarında operasyon başlattığını duyurmuştu. Yemen hükümeti, operasyon kapsamında çok sayıda köy ve bölgenin ele geçirildiğini bildirmişti. 
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen\'de Husiler, Eylül 2014\'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015\'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.
Birleşmiş Milletler verilerine göre ülkede devam eden savaş nedeniyle Yemenliler dünyadaki en ağır insani krizle karşı karşıya bulunuyor.
İç savaş sırasında ülkede 15 binden fazla sivilin öldüğü veya yaralandığı, savaş nedeniyle sağlık sektörünün çöktüğü, kolera, difteri ve benzeri hastalıkların yayıldığı belirtiliyor. 
(AA/ÖZ/HA)

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