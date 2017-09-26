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26 Eylül 2017 Salı 07:13

Yemen'deki Olaylar

Suudi Arabistan'a ait Kral Selman Yardım ve İnsani İşler Merkezi'nin Yemen'in savaştan etkilenen Marib kentinde gıda yardımı sunduğu bildirildi.

Yemen'deki Olaylar
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SUUDİ ARABİSTAN, YEMEN'E GIDA YARDIMI GÖNDERDİ

Marib, 26 Eylül 17 : Suudi Arabistan'a ait Kral Selman Yardım ve İnsani İşler Merkezi'nin Yemen'in savaştan etkilenen Marib kentinde gıda yardımı sunduğu bildirildi.

Yemen ordusuna ait internet sitesinde dün akşam yer alan haberde Kral Selman Yardım ve İnsani İşler Merkezi'nin, Marib kentine 2 bin 800 adet gıda paketi gönderdiği, yardımların kentteki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.

Marib kentinde, resmi verilere göre çeşitli şehirlerindeki şiddet olaylarından kaçan 1 milyondan fazla iç göçmen bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin destek verdiği meşru yönetim yanlısı gruplar arasındaki çatışmalar, ülkenin çeşitli kentlerinde devam ediyor.

(AA/RU/FEZ)

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