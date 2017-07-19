Yemen'deki Olaylar

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, koalisyon uçaklarının Taiz iline bağlı Mevza ilçesinde yer alan Utayra köyüne düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 20 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralıların olduğu ileri sürüldü.

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