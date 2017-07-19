Yemen'deki Olaylar

TAİZ İLİNDE, ARAP KOALİSYONUNA BAĞLI SAVAŞ UÇAKLARININ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SALDIRIDA 20 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ
Taiz, 19 Temmuz 17 : Yemen’de, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna bağlı savaş uçaklarının gerçekleştirdiği saldırıda 20 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.
Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, koalisyon uçaklarının Taiz iline bağlı Mevza ilçesinde yer alan Utayra köyüne düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 20 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralıların olduğu ileri sürüldü.
Öte yandan, AA muhabirine konuşan Yemen hükümetinden askeri bir yetkili, saldırının sivillerin yaşadığı bölgeyi hedef aldığını aktardı.
(AA/ÖZ/HA)