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02 Mayıs 2017 Salı 06:40

Yemen'deki Olaylar

Yemen'in batısındaki Hacce ilinde koalisyon güçlerinin Husilerin mevzilerini hedef alan hava saldırısında 15 militanın öldüğü bildirildi.

Yemen'deki Olaylar
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KOALİSYON GÜÇLERİNİN HACCE'DE HUSİLERİN MEVZİLERİNİ HEDEF ALAN HAVA SALDIRISINDA 15 MİLİTAN ÖLDÜ

Marib, 2 Mayıs 17 : Yemen'in batısındaki Hacce ilinde koalisyon güçlerinin Husilerin mevzilerini hedef alan hava saldırısında 15 militanın öldüğü bildirildi.

Orduya bağlı 5. Askeri Bölge Enformasyon Merkezinin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin Hacce'nin Midi ilçesinde düzenlediği hava saldırısında, 15 Husi militanın öldüğünü belirtti.

Koalisyon güçlerinin ayrıca Midi'nin güneyinde milis grupları takviye için mevzilenen bir zırhlı araç ile iki devriye aracını da hedef aldığı kaydedildi.

Midi ve Harad ilçelerindeki militanların düzenlenen operasyonlar kapsamında hemen hemen her gün büyük ölçüde can ve mal kaybı yaşadığı belirtildi. Bölgede, hükümet karşıtı gruplar güç kaybederken, ordu birliklerinin gözle görülür bir ilerleme kaydettiği aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de, Husiler ve onlara destek veren devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun destek verdiği hükümet güçleri arasındaki çatışmalar bazı kentlerde devam ediyor.

Yemen hükümetinin, Husileri silah kaçakçılığı güzergahı olarak kullanmakla suçladığı batı sahil kesiminin tamamının denetimini ele geçirilmesi kapsamında, koalisyon güçlerinin, son zamanlarda bölgedeki hava saldırılarını yoğunlaştırdığı ifade ediliyor.

(AA/ÖZ/ÖK)

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