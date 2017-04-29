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29 Nisan 2017 Cumartesi 07:22

Yemen'deki Olaylar

Yemen'de ordu güçlerinin Husilere düzenlediği saldırılarda 20 militan öldü, onlarca militan yaralandı.

Yemen'deki Olaylar
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ORDU GÜÇLERİNİN HUSİLERE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 20 MİLİTAN ÖLDÜ, ONLARCA MİLİTAN YARALANDI

Marib, 29 Nisan 17 (.): Yemen'de ordu güçlerinin Husilere düzenlediği saldırılarda 20 militan öldü, onlarca militan yaralandı.

Yemen ordusuna bağlı "26 Eylül" sitesinin haberine göre, Özel Görevler Bölüğü Komutanı Mesna Abbas el-Azazi, ordu güçlerinin Hacce kentine bağlı Midi ilçesinin batısında Husilerin bulunduğu bölgelere ve mevzilere saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırılar sonucu 20 militanın öldüğünü, onlarca militanın yaralandığını ifade eden Azazi, ordunun hafif ve orta dereceli silahlar ele geçirdiğini bildirdi.

Azazi, kontrolün sağlandığı bölgelerde arama tarama faaliyetleri yapıldığını, tuzaklanmış patlayıcıları temizleme çalışmalarına başlandığını aktardı.

Sitenin haberinde ayrıca, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Midi kentinin güneydoğusunda bulunan Husi mevzilerine hava saldırıları düzenlediği bilgisi verildi.

Midi ilçesinde Husiler ile Yemen ordusu arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Husiler 2015 yılının başında Midi ilçesinin kontrolünü ele geçirmişti.

(AA/HA)

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