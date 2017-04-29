Yemen'deki Olaylar

Midi ilçesinde Husiler ile Yemen ordusu arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Saldırılar sonucu 20 militanın öldüğünü, onlarca militanın yaralandığını ifade eden Azazi, ordunun hafif ve orta dereceli silahlar ele geçirdiğini bildirdi.

Yemen ordusuna bağlı "26 Eylül" sitesinin haberine göre, Özel Görevler Bölüğü Komutanı Mesna Abbas el-Azazi, ordu güçlerinin Hacce kentine bağlı Midi ilçesinin batısında Husilerin bulunduğu bölgelere ve mevzilere saldırı düzenlediğini söyledi.