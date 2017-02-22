Yemen'deki Olaylar

Hükümet güçleri, geçen yıl ağustos ayında Ebyen'de kontrolü sağladığını ve kenti El-Kaide militanlarından temizlediğini duyurmuştu. Ancak militanlar emniyet noktalarına ve askeri birimlere zaman zaman saldırılar düzenliyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ebyen vilayetinin Loder bölgesinde El-Kaide'li teröristler tarafından durdurulan mühimmat yüklü 3 askeri araç kaçırıldı.