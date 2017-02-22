Yemen'deki Olaylar

EBYEN'DE YOL KESEN TERÖRİSTLER HÜKÜMETE AİT 3 ASKERİ ARACI KAÇIRDI
Aden, 22 Şubat 17 : Yemen'in güneyindeki Ebyen vilayetinde terör örgütü El-Kaide'nin Hükümet güçlerine ait mühimmat yüklü 3 askeri aracın yolunu keserek kaçırdığı bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ebyen vilayetinin Loder bölgesinde El-Kaide'li teröristler tarafından durdurulan mühimmat yüklü 3 askeri araç kaçırıldı.
Taiz kentindeki askeri birliklere mühimmat taşıyan araçlardaki askerlerin de teröristlerce alıkonulduğu kaydedildi.
Hükümet güçleri, geçen yıl ağustos ayında Ebyen'de kontrolü sağladığını ve kenti El-Kaide militanlarından temizlediğini duyurmuştu. Ancak militanlar emniyet noktalarına ve askeri birimlere zaman zaman saldırılar düzenliyor.
(AA/ÖZ/HA)