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31 Ocak 2017 Salı 10:41

Yemen'deki Olaylar

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında yapılan esir takasının ardından her iki taraftan toplamda 112 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Yemen'deki Olaylar
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MEŞRU YÖNETİM İLE HUSİLER ARASINDA YAPILAN ESİR TAKASINDA 112 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

El-Cevf, 31 Ocak 17 : Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında yapılan esir takasının ardından her iki taraftan toplamda 112 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Hükümet yanlısı Halk Direniş Güçleri'nin (HDG) El-Cevf ilindeki sözcüsü Abdullah el-Eşref, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, iki taraf arasında varılan ateşkes uyarınca 112 kişinin serbest bırakıldığını belirtti.

Eşref, anlaşma kapsamında "Husilerden 58 kişinin bırakıldığını diğer taraftan da meşru yönetime bağlı 54 askerin salıverildiğini" ifade etti. Sözcü Eşref, esir takasının ülkenin orta kesimlerinde yer alan El-Beyda iline bağlı Kaniye bölgesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Taraflar arasında son olarak 5 Ocak'ta yapılan esir takasında 7 kişi serbest bırakılmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru hükümet yanlısı güçler ile Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih destekçileri arasında çeşitli bölgelerde yoğun çatışmalar devam ediyor.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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