Yemen'deki Kolera Salgınında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Bin 600'e Ulaştı

SINIR TANIMAYAN DOKTORLAR ÖRGÜTÜ, SALGINDAN ETKİLENEN 60 BİNDEN FAZLA KİŞİYİ TEDAVİ ETTİ

Taiz, 4 Temmuz 17 : Yemen'deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 600'e yükseldiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 Nisan'dan bu yana Yemen'de 270 binin üzerinde şüpheli kolera vakası görüldüğü belirtildi. Açıklamaya göre, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bin 600'e ulaştı.

Öte yandan Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü salgından etkilenen binlerce kişinin tedavi edildiğini aktardı.

MSF'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Örgüt, Yemen'in farklı bölgelerinde kolera salgınından etkilenen 60 binden fazla kişiyi tedavi etti" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, daha önce Yemen'deki kolera salgınında ölenlerin sayısını bin 587 olarak açıklamıştı.

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle yerinden edilen yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.

(AA/DOĞ/GÜL)