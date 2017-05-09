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09 Mayıs 2017 Salı 06:19

Yemen'deki Kolera Salgınında 34 Kişi Öldü

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Husilerin kontrolündeki başkent Sana ile diğer illerde kolera salgını nedeniyle 34 kişinin öldüğünü, 2 binden fazla kişinin ise koleraya yakalandığını duyurdu.

Yemen'deki Kolera Salgınında 34 Kişi Öldü
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Sana, 9 Mayıs 17 : Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Husilerin kontrolündeki başkent Sana ile diğer illerde kolera salgını nedeniyle 34 kişinin öldüğünü, 2 binden fazla kişinin ise koleraya yakalandığını duyurdu.

WHO Sağlık Sistemleri yetkilisi Cemal Naşir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 bin 22 kişinin hastalığa yakalandığının, 34 kişinin ise öldüğünün tespit edildiğini söyledi. Naşir, daha önceki salgında hastaların çoğunun akut ishale yakalandığını ancak bu sefer hastaların çoğunda kolera bakterisinin görüldüğünü aktardı.

WHO'nun verilerine göre, daha önceki salgında Yemen'de 21 bin kişi hastalığa yakalanmış, 103 kişi ölmüştü.

Salgının, Husilerin maaşlarını ödememesi nedeniyle başkent Sana'daki temizlik görevlilerinin yaklaşık bir haftadır grev yapması nedeniyle sokaklarda biriken çöplerle eş zamanlı olarak ortaya çıkması dikkati çekiyor.

(AA/ÖZ/FEZ)

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