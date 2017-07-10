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10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:29

Yemen'deki Kolera Salgını... Nisan Ayından Bu Yana Bin 713 Kişi Hayatını Kaybetti

Yemen'de kolera salgını nedeniyle nisan ayından bu yana bin 713 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen'deki Kolera Salgını... Nisan Ayından Bu Yana Bin 713 Kişi Hayatını Kaybetti
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Sana, 10 Temmuz 17 : Yemen'de kolera salgını nedeniyle nisan ayından bu yana bin 713 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, 27 Nisan'dan bu yana Yemen'in 21 vilayetinde görülen salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 713'e çıktı.

Açıklamada, ülkede 302 bin 488 şüpheli kolera vakasının tespit edildiği ve salgının başkent Sana'nın yanı sıra Hudeyde, Amran ve Hacce vilayetlerinde hızla yayıldığı belirtildi.

Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulamaması ve atıkların toplanamaması sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

(AA/RU/SEL)

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