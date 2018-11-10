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Yemen\'deki Çatışmalarda 2 Kadın İle 47 Husi Militan Öldü

Aden, 10 Kasım 18 : Yemen\'nin Dali ilindeki çatışmalarda 2 kadın ile 47 Husi militan hayatını kaybetti.

Yemen\'deki Çatışmalarda 2 Kadın İle 47 Husi Militan Öldü

Aden, 10 Kasım 18 : Yemen\'nin Dali ilindeki çatışmalarda 2 kadın ile 47 Husi militan hayatını kaybetti.

10 Kasım 2018 Cumartesi 07:14
Yemen\'deki Çatışmalarda 2 Kadın İle 47 Husi Militan Öldü

Aden, 10 Kasım 18 : Yemen\'nin Dali ilindeki çatışmalarda 2 kadın ile 47 Husi militan hayatını kaybetti.

Yemen ordusuna ait "September Net" isimli internet sitesinin sahadaki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Husi grupların Demt ilçesindeki Hagab bölgesine sızma girişimin ardından çatışma çıktı.

Ordu birliklerinin Husilere karşı hucum başlattığı ve militanları geri dönmek zorunda bıraktığı kaydedildi. Çatışmada 47 Husinin öldürüldüğü, yaralıların olduğu ifade edildi.

Konuya ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

SİVİL KAYIPLAR

Bunun yanı sıra Hagab\'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husilerin düzenlediği havan topu saldırılarında 2 kadın öldü, 2\'si çocuk 1\'i kadın 3 kişi yaralandı.

Yemen ordusu, pazartesi günü, hala Husilerin kontrolünde olan Demt ve Cubn ilçelerini kurtarmak için operasyon yapacağını açıklamıştı.

Yemen ordusu Dali\'nin Demt ve Cubn dışındaki 7 ilçesini kontrol altına almıştı.

(AA/ÖZ/HA)

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