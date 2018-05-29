Yemen\'deki Çatışmada 7 Militan Öldürüldü

Beyda, 29 Mayıs 18 : Yemen\'in Beyda kentinde ordu birlikleri ile Husiler arasında çıkan çatışmada 7 militanın öldürüldüğü bildirildi.
Beyda kentindeki Natı ilçesi yetkililerinden Mesad es-Salahi, yaptığı yazılı açıklamada, "Husiler bugün Mafrak Aşar bölgesindeki orduya ait mevzilere saldırı düzenledi." dedi.
Saldırının ordu güçleri tarafından geri püskürtüldüğünü aktaran Salahi, Husilerden 7 kişinin öldürüldüğünü ve bazılarının sağ olarak ele geçirildiğini kaydetti.
Salahi, ayrıca çatışma sırasında hükümet güçlerine mensup 3 kişinin de yaralandığını ifade etti.
(AA/RÇ/ŞEB)
Beyda kentindeki Natı ilçesi yetkililerinden Mesad es-Salahi, yaptığı yazılı açıklamada, "Husiler bugün Mafrak Aşar bölgesindeki orduya ait mevzilere saldırı düzenledi." dedi.
Saldırının ordu güçleri tarafından geri püskürtüldüğünü aktaran Salahi, Husilerden 7 kişinin öldürüldüğünü ve bazılarının sağ olarak ele geçirildiğini kaydetti.
Salahi, ayrıca çatışma sırasında hükümet güçlerine mensup 3 kişinin de yaralandığını ifade etti.
(AA/RÇ/ŞEB)