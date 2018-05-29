Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105113
ALTIN
189.914
DOLAR
4.5441
STERLİN
6.0163
EURO
5.2469
Kocasının paylaşımına öfkelenip çocuğunu öldürdü
Son Dakika
KOCASININ PAYLAŞIMINA ÖFKELENİP ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ
Dikkat yarın elektrik kesintisi var...
DİKKAT YARIN ELEKTRİK KESİNTİ VAR.
Küçük Ercan'ın cenazesi hüzne boğdu
Son Dakika
KÜÇÜK ERCAN’IN CENAZESİ HÜZNE BOĞDU!
Mahram tutuksuz yargılanacak
MAHRAM TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

Yemen\'deki Çatışmada 7 Militan Öldürüldü

Beyda, 29 Mayıs 18 : Yemen\'in Beyda kentinde ordu birlikleri ile Husiler arasında çıkan çatışmada 7 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Yemen\'deki Çatışmada 7 Militan Öldürüldü

Beyda, 29 Mayıs 18 : Yemen\'in Beyda kentinde ordu birlikleri ile Husiler arasında çıkan çatışmada 7 militanın öldürüldüğü bildirildi.

29 Mayıs 2018 Salı 15:12
Yemen\'deki Çatışmada 7 Militan Öldürüldü
Beyda, 29 Mayıs 18 : Yemen\'in Beyda kentinde ordu birlikleri ile Husiler arasında çıkan çatışmada 7 militanın öldürüldüğü bildirildi.
Beyda kentindeki Natı ilçesi yetkililerinden Mesad es-Salahi, yaptığı yazılı açıklamada, "Husiler bugün Mafrak Aşar bölgesindeki orduya ait mevzilere saldırı düzenledi." dedi. 
Saldırının ordu güçleri tarafından geri püskürtüldüğünü aktaran Salahi, Husilerden 7 kişinin öldürüldüğünü ve bazılarının sağ olarak ele geçirildiğini kaydetti.
Salahi, ayrıca çatışma sırasında hükümet güçlerine mensup 3 kişinin de yaralandığını ifade etti.
banner277
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen\'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014\'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015\'ten bu yana hükümete destek veriyor.
(AA/RÇ/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd Lübnan'a 4 Saldırı Uçağı Hibe Etti
Abd Lübnan'a 4 Saldırı Uçağı Hibe Etti
İsrail'in Kuşattığı
İsrail'in Kuşattığı "ablukayı Kırma" Tekneleriyle Bağlantı Kesildi
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
Bm'den Suudi Arabistan'a
Bm'den Suudi Arabistan'a "kayıp Prens" Çağrısı
Merkel: “solingen Faciasından Utanç Duyuyoruz
Merkel: “solingen Faciasından Utanç Duyuyoruz
Abd S-400'ler İçin Hindistan'a Yaptırım Uygulayabilir
Abd S-400'ler İçin Hindistan'a Yaptırım Uygulayabilir
Merkel Erdoğan'ı Almanya'ya Davet Etti
Merkel Erdoğan'ı Almanya'ya Davet Etti
Fransa'da Balkondan Sarkan Çocuğu Kurtaran Göçmene Vatandaşlık Verildi
Fransa'da Balkondan Sarkan Çocuğu Kurtaran Göçmene Vatandaşlık Verildi
Belçika'da Saldırı
Belçika'da Saldırı
Trump Kuzey Kore'den ABD'ye üst düzey ziyareti doğruladı
Trump Kuzey Kore'den ABD'ye üst düzey ziyareti doğruladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim