Yemen'de Yıl Başından Bu Yana 832 Çocuk Hayatını Kaybetti Ve Yaralandı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de yıl başından bu yana 832 çocuğun öldüğü ve yaralandığını duyurdu.

Sana, 21 Temmuz 17 : Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de yıl başından bu yana 832 çocuğun öldüğü ve yaralandığını duyurdu.

UNICEF Yemen Temsilcisi Meritxell Relano sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yıl başlangıcından bu yana 832 çocuğun yaşamını yitirildiği ve yaralandığı, 100 çocuğun asker olarak savaşmaya zorlandığı belirtildi.

UNICEF tarafından daha önce yapılan açıklamada, Taiz iline bağlı Mevza ilçesinde bulunan göçmen kampına geçen salı düzenlenen saldırıda aralarında 8 çocuğun bulunduğu 19 sivilin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

(AA/ÖZ/HA)