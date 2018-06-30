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Yemen\'de Ordu Birlikleri İle Husiler Çatıştı: 15 Ölü

Marib, 30 Haziran 18 : Yemen\'in orta kesiminde yer alan Beyda ilinde meşru yönetime bağlı ordu birlikleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 3\'ü asker, 12\'si Husi militan 15 kişinin öldüğü bildirildi.

Yemen\'de Ordu Birlikleri İle Husiler Çatıştı: 15 Ölü

Marib, 30 Haziran 18 : Yemen\'in orta kesiminde yer alan Beyda ilinde meşru yönetime bağlı ordu birlikleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 3\'ü asker, 12\'si Husi militan 15 kişinin öldüğü bildirildi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 08:37
Yemen\'de Ordu Birlikleri İle Husiler Çatıştı: 15 Ölü
Marib, 30 Haziran 18 : Yemen\'in orta kesiminde yer alan Beyda ilinde meşru yönetime bağlı ordu birlikleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 3\'ü asker, 12\'si Husi militan 15 kişinin öldüğü bildirildi.
Askeri kaynakların Saba Medya Merkezine yaptığı açıklamaya göre Husiler, ordunun Beyda ilindeki El-Vahbiyye bölgesinde iki gün önce kontrolü altına aldığı yerlere sızmaya çalıştı.
Sızma girişimi sırasında iki taraf arasında çıkan şiddetli çatışmalarda 3 asker ile 12 Husi militan öldü.
Beyda ilinin farklı yerlerinde son haftalarda Yemen ordusu ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Yemen ordusu farklı cephelerden ilin merkezine doğru ilerlemeyi hedefliyor.
Kuzey ve güney illeri arasında bağlantı noktasında bulunduğundan büyük öneme sahip Beyda, bir süredir Husiler ile hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen\'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014\'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015\'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.
(AA/RÇ/HÖ)

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