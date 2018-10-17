Yemen\'de Luban Kasırgası Nedeniyle 2 Kişi Öldü, 300 Aile Tahliye Edildi

Mehra, 17 Ekim 18 (.): Yemen\'in doğusundaki El-Mehra kentinde etkisini sürdüren Luban kasırgası, 2 kişinin hayatını kaybetmesine, en az 70 kişinin yaralanmasına, 6 kişinin kaybolmasına neden olurken, kasırga sonucu son 24 saat içinde 300\'den fazla aile helikopterlerle tahliye edildi.

El-Mehra Sağlık Ofisi Müdürü İvad Mubarek AA muhabirine yaptığı açıklamada, kasırga sebebiyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 70 kişinin yaralandığını ve 6 kişinin kaybolduğunu söyledi.

Son 24 saat içinde 300\'den fazla ailenin helikopterlerle tahliye edildiğini belirten Mubarek, ailelerin çoğunun Yemen\'e ait uçaklarla tahliye edildiğini, mahsur kalan bazı aileler için Suudi uçaklarının da devreye girdiğini belirtti.

Mubarek, şiddetli yağmurların azaldığını ancak taşkınların öğle saatlerine kadar devam ettiğini aktardı.

Öte yandan Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan kasırgadan etkilenenlere destek için havadan ve karadan gıda yardımı gönderdi.

El-Mehra kentinde önceki gün de kasırga sebebiyle 100 kişinin yaralandığı, 1 kişinin kaybolduğu, 2 binden fazla ailenin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı açıklanmıştı.

Kenti etkisi altına alan Luban kasırgası nedeniyle, şehir pazar gününden bu yana sağanak yağmurlar, şiddetli rüzgarlar ve sellere maruz kalıyor.

Luban kasırgası, 2015 yılının sonundan bu yana Yemen\'i vuran 5\'inci kasırga. Mayıs ayında etkili olan Sagar ve Mekunu kasırgaları da ülkede tahribata yol açmış, kasırgalar sonucu onlarca Yemenli hayatını kaybetmiş, altyapı da büyük zarar görmüştü.

(AA/TUĞ/HA)