Yemen\'de Husiler Havan Topuyla Saldırdı: 2 Ölü

Hudeyde, 23 Temmuz 18 (.): Yemen\'de Husilerin Hudeyde\'de düzenlediği saldırıda bir çocuk 2 kişinin öldüğü, 7\'sinin yaralandığı belirtildi.





Hükümete bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husilerin kentin doğusundaki mevzilerinden attığı havan topu, Beni Baker Mahallesi\'ndeki bir su kuyusu yakınlarına düştü. Saldırıda biri çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.Öte yandan, hükümete bağlı Amalika (Devler) Güçleri ile Husiler arasında Et-Tuhayta ilçesinde çatışmaların yeniden başladığı kaydedildi.Hükümet güçleri, temmuz ayı başlarında Tuhayta\'da kontrolü sağlamış, dün de Es-Suveyk ve el-Meğres bölgelerinde operasyon başlatmıştı.Hükümet güçleri 13 Haziran\'dan beri koalisyon güçlerinin desteğiyle Hudeyde kenti ile Kızıldeniz kıyısındaki stratejik Hudeyde Limanı\'nın kontrolünü sağlamak için askeri operasyonlar düzenliyor.(AA/TUĞ/ŞEB)