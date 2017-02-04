Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Şubat 2017 Cumartesi 08:42

Yemen'de Hapishanede İsyan: 5 Ölü, 14 Yaralı

Yemen'in başkenti Sana'daki Merkezi Hapishane'de çıkan isyana Husilerin müdahalesi sonucu 5 mahkumun öldüğü, 14 mahkumun yaralandığı bildirildi.

Yemen'de Hapishanede İsyan: 5 Ölü, 14 Yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Sana, 4 Şubat 17 (.): Yemen'in başkenti Sana'daki Merkezi Hapishane'de çıkan isyana Husilerin müdahalesi sonucu 5 mahkumun öldüğü, 14 mahkumun yaralandığı bildirildi.

Mahkumların yakınlarından alınan bilgiye göre, silahlı bir Husinin, bir mahkumun annesine tokat atmasının ardından Merkezi Hapishane'de isyan başladı. Mahkumların 5 silahlı Husiyi alıkoyması üzerine Husi kuvvetleri müdahalede bulundu ve isyan eden mahkumlara ateş açtı. Olayda 5 mahkum hayatını kaybetti, 14 mahkum yaralandı.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Başkent Sana, Eylül 2014'ten bu yana Husilerin kontrolünde bulunuyor.

(AA/HA)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malta'daki Ab Gayri Resmi Liderler Zirvesi Sona Erdi Malta'daki Ab Gayri Resmi Liderler Zirvesi Sona Erdi
Federal Yargıçtan Trump'ın Vize Yasağına Geçici Durdurma Federal Yargıçtan Trump'ın Vize Yasağına Geçici...
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn: Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn:
Eide: "kıbrıs'ı Sadece Türk Ve Rum Kıbrıslılar İçin Değil, Türkiye, Yunanistan Ve Diğer İlgili Taraflar İçin De Bir İşbirliği Alanı Olarak Görebiliriz" Eide: "kıbrıs'ı Sadece Türk Ve Rum Kıbrıslılar...
İran, Abd Merkezli Şirket Ve İş Adamlarına Yaptırım Uygulayacak İran, Abd Merkezli Şirket Ve İş Adamlarına Yaptırım...
Mars'ta 2 Milyar Yıl Önce Volkanik Faaliyet Olduğuna Dair Kanıtlara Ulaşıldı Mars'ta 2 Milyar Yıl Önce Volkanik Faaliyet Olduğuna...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Malta'daki Ab Gayri Resmi Liderler Zirvesi Sona...
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, göçmen sorununa yönelik birlik üyesi devletlerin Libya...

Haberi Oku