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30 Nisan 2017 Pazar 16:11

Yemen'de El-kaide Operasyonu

Yemen'in orta kesiminde bulunan El-Beyda ilinde ABD'ye ait olduğu düşünülen insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda, terör örgütü El-Kaide üyesi 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Yemen'de El-kaide Operasyonu
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ABD'YE AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN İNSANSIZ HAVA ARACIYLA DÜZENLENEN SALDIRIDA, 4 EL-KAİDE MİLİTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Beyda, 30 Nisan 17 : Yemen'in orta kesiminde bulunan El-Beyda ilinde ABD'ye ait olduğu düşünülen insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda, terör örgütü El-Kaide üyesi 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, El-Kaide militanlarının bulunduğu bir aracın Beyda-Marib kara yolunda seyir halinde iken İHA ile vurulması sonucu araçta bulunan 4 kişi öldü.

Ölenlerin El-Kaide'nin Yemen kolu olan Ensar eş-Şeria örgütüne bağlı kişiler olduğu ifade edildi.

ABD veya Yemen makamlarından ise henüz saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD, son dönemde Yemen'in Şebva, Ebyen ve Beyda illerinde bulunan El-Kaide hedeflerine yoğun hava saldırıları düzenliyor.

(AA/ÖZ/ÖK)

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