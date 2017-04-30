Yemen'de El-kaide Operasyonu

ABD'YE AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN İNSANSIZ HAVA ARACIYLA DÜZENLENEN SALDIRIDA, 4 EL-KAİDE MİLİTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Beyda, 30 Nisan 17 : Yemen'in orta kesiminde bulunan El-Beyda ilinde ABD'ye ait olduğu düşünülen insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda, terör örgütü El-Kaide üyesi 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, El-Kaide militanlarının bulunduğu bir aracın Beyda-Marib kara yolunda seyir halinde iken İHA ile vurulması sonucu araçta bulunan 4 kişi öldü.

Ölenlerin El-Kaide'nin Yemen kolu olan Ensar eş-Şeria örgütüne bağlı kişiler olduğu ifade edildi.

ABD veya Yemen makamlarından ise henüz saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD, son dönemde Yemen'in Şebva, Ebyen ve Beyda illerinde bulunan El-Kaide hedeflerine yoğun hava saldırıları düzenliyor.

(AA/ÖZ/ÖK)