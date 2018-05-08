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Yemen\'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı\'na Düzenlenen Hava Saldırısı

Riyad, 8 Mayıs 18 : Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen\'in başkenti Sana\'da Husilerin kontrolünde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı\'na dün düzenlenen saldırıların net istihbarat bilgileriyle gerçekleştirildiğini ve üst düzey Husi yetkililerin hedef alındığını açıkladı.

Yemen\'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı\'na Düzenlenen Hava Saldırısı

Riyad, 8 Mayıs 18 : Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen\'in başkenti Sana\'da Husilerin kontrolünde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı\'na dün düzenlenen saldırıların net istihbarat bilgileriyle gerçekleştirildiğini ve üst düzey Husi yetkililerin hedef alındığını açıkladı.

08 Mayıs 2018 Salı 08:40
Yemen\'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı\'na Düzenlenen Hava Saldırısı
Riyad, 8 Mayıs 18 : Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen\'in başkenti Sana\'da Husilerin kontrolünde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı\'na dün düzenlenen saldırıların net istihbarat bilgileriyle gerçekleştirildiğini ve üst düzey Husi yetkililerin hedef alındığını açıkladı.
Koalisyon sözcüsü Pilot Albay Turki el-Maliki, Suudi Arabistan\'ın başkenti Riyad\'da konuya dair düzenlediği basın toplantısında, Husilerin kontrolündeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı\'na düzenlenen saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Maliki, saldırıların net istihbarat bilgisiyle, teamüllere uygun bir şekilde düzenlendiğini belirtti. Sözcü, üst düzey birinci ve ikinci derecede Husi yetkililerin saldırılarda hedef alındığını belirtti.
Koalisyon güçleri, Sana\'da Husilerin kontrolünde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı\'na dün iki hava saldırısı düzenlemiş, Husi kaynakları olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 30\'dan fazla yaralı olduğunu iddia etmişti.
(AA/AK/HÖ)

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