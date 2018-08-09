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Yemen\'de Çocukları Taşıyan Otobüse Saldırı.. Çoğu Çocuk Onlarca Ölü

Marib, 9 Ağustos 18 (.): Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen\'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda onlarca ölü ve yaralının olduğunu açıkladı.

Yemen\'de Çocukları Taşıyan Otobüse Saldırı.. Çoğu Çocuk Onlarca Ölü

Marib, 9 Ağustos 18 (.): Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen\'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda onlarca ölü ve yaralının olduğunu açıkladı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:35
Yemen\'de Çocukları Taşıyan Otobüse Saldırı.. Çoğu Çocuk Onlarca Ölü

Marib, 9 Ağustos 18 (.): Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen\'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda onlarca ölü ve yaralının olduğunu açıkladı.

ICRC\'nin sosyal paylaşım ağı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sada\'nın kuzeyinde bulunan Dahyan kentindeki çarşıda, çocukları taşıyan bir otobüse saldırı düzenlendiği"  belirtildi.

Saldırının ardından ICRC\'nin desteklediği hastaneye onlarca ölü ve yaralının getirildiği aktarılan açıklamada, "uluslararası insan hakları yasaları uyarınca çatışma bölgelerindeki sivillerin korunması" çağrısında bulundu.

ICRC açıklamasında, saldırının nasıl ve kimler tarafından düzenlendiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan Husiler, "Sada\'da düzenlenen saldırının sorumluluğunun Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait olduğunu" ileri sürdü.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, yaptığı yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan-ABD uçakları, bu sabah Sada ilinin ortasındaki Dahyan kentinde öğrencileri taşıyan bir otobüsü hedef alarak çirkin bir katliam yapmıştır." ifadesini kullandı.

Abdusselam, saldırı sonucu öğrenci ve sivil onlarca ölü ve yaralı olduğunu kaydetti. 

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden ise henüz olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen\'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014\'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015\'ten bu yana Husilere karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

(AA/FEZ)

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