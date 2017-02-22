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22 Şubat 2017 Çarşamba 07:37

Yemen'de "açlık" Tehlikesi

Birleşmiş Milletler (BM), 7 milyon Yemenlinin açlık tehlikesi yaşadığı uyarısında bulundu.

Yemen'de 'açlık' Tehlikesi
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YEMEN İNSANİ İŞLER BM KOORDİNATÖRÜ MCGOLDRİCK: - "7 MİLYON YEMENLİ NEREDEN YİYECEK TEMİN EDECEĞİNİ BİLMİYOR VE AÇLIĞA HER ZAMANKİNDEN DAHA YAKIN"

Sana, 22 Şubat 17 : Birleşmiş Milletler (BM), 7 milyon Yemenlinin açlık tehlikesi yaşadığı uyarısında bulundu.

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, yaptığı yazılı açıklamada, "7 milyon Yemenli nereden yiyecek temin edeceğini bilmiyor ve açlığa her zamankinden daha yakın." ifadesini kullandı.

McGoldrick, 17 milyon kişinin yeterli beslenemediğini ve sürekli olarak öğünleri azaltmaya mecbur kaldığını, kadın ve genç kızların erkek ve çocuklara nazaran daha az yemek yediğini aktardı.

Silahların susturulması ve çatışan tarafların diyalog masasına oturmasının muhtemel açlık tehlikesini engellemenin en iyi yolu olduğunu vurgulayan McGoldrick, ülkenin batı sahilleri boyunca artarak devam eden çatışmalar ve temel gıda maddelerinin girişi kapsamında uygulanan yasaklamaların, insani durumu daha da kötüleştirdiğini kaydetti.

El-Hudeyde kentindeki hava saldırıları nedeniyle yol ve köprülerin yıkıldığını, ayrıca El-Hudeyde Limanı'na düşen ve patlamayan roketlerin de buraya taşınacak gemi ve gıda maddelerinde azalmaya neden olduğunu belirten McGoldrick, gemilerin Aden Limanı'na yöneldiğini ancak bu limanın talebi karşılayacak altyapıya sahip olmadığını ifade etti.

McGoldrick, yolların kapalı ya da kullanılamaz halde olması, yakıt sıkıntısı ve yaşanan savaş nedeniyle gıda maddelerinin Aden'den diğer illere naklinin zor olduğuna, bu nedenle gıda maddelerinin fiyatlarında artış yaşandığına vurgu yaptı.

(AA/ÖZ/HA)

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